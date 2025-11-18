La familia de Neymar adquiere los derechos de la marca Pelé en una millonaria operación

Una de las noticias más resonantes fuera del campo de juego ha involucrado a las dos dinastías más importantes del fútbol brasileño. Neymar da Silva Santos, padre y representante de Neymar Jr., ha cerrado la compra de los derechos que controlan la imagen y el branding de la leyenda Pelé.

El medio brasileño UOL informó sobre la transacción, de la cual no se han detallado las cifras exactas, se estima en una cantidad considerable, reflejando el valor perdurable del nombre del “Rey” en el mercado global. Esta jugada maestra consolida a la empresa familiar de Neymar como un gigante en la gestión de activos deportivos de primer nivel.

El imperio de la imagen

La empresa familiar de Neymar, responsable de gestionar su propia marca, ahora tendrá la capacidad de explotar comercialmente y licenciar el nombre de Pelé. Esto incluye acuerdos de patrocinio, merchandising, y la utilización de la imagen del ídolo en campañas publicitarias a nivel mundial.

Integración y Sinérgias: La adquisición permite la creación de sinergias únicas, combinando la mística histórica de Pelé con el appeal moderno y la presencia activa de Neymar Jr. en las redes sociales y el fútbol actual.

Valor Histórico: A pesar del tiempo transcurrido desde su retiro, la marca Pelé sigue siendo un activo incalculable, reconocida globalmente por su asociación con la excelencia deportiva y el espíritu del "jogo bonito".

Este movimiento es un testimonio del poder que la familia de Neymar ha acumulado en el ámbito de la gestión deportiva y la diversificación de sus inversiones. Al controlar ahora dos de las figuras más comercializables de la historia del deporte, se aseguran una posición dominante en el mercado de las leyendas del fútbol.

