Los 5 cócteles favoritos y que más se beben en Nueva York

A medida que Nueva York se prepara para una de las temporadas festivas más esperadas del año, un nuevo análisis ha revelado cuáles son los cócteles más populares entre los residentes del estado.

El estudio, elaborado por expertos de Winna, examinó los volúmenes mensuales de búsqueda de casi 50 tipos de cócteles para identificar cuáles generan mayor interés entre los neoyorquinos.

Además de mostrar las preferencias de consumo, los datos reflejan cómo la cultura del cóctel se ha convertido en parte esencial de las celebraciones invernales, reuniones laborales y encuentros familiares.

Los cócteles más buscados por los neoyorquinos

El ranking coloca al Aperol Spritz como el cóctel más buscado en Nueva York, con un promedio de 29,042 búsquedas mensuales. Se trata de un aperitivo ligero, refrescante y ligeramente amargo que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes buscan bebidas fáciles de preparar y con un perfil aromático limpio. Su característica tonalidad naranja y su sabor burbujeante lo han convertido en una elección habitual tanto en terrazas de verano como en celebraciones decembrinas.

Hacer un Aperol Spritz requiere pocos pasos: basta con añadir Aperol y Prosecco sobre hielo, completar con un toque de soda y decorar con una rodaja de naranja. Su sencillez es parte de su encanto, y según el estudio, también uno de los factores que impulsan su enorme presencia en búsquedas digitales.

En el segundo lugar aparece la Margarita, con un promedio de 27,992 búsquedas al mes. Este clásico elaborado con tequila, jugo de limón y triple sec continúa siendo una de las bebidas favoritas de los estadounidenses. Su equilibrio entre acidez, dulzor y frescura la posiciona como una opción ideal para celebraciones informales y coctelería casera. Prepararla es tan simple como agitar los ingredientes con hielo y servirlos en un vaso escarchado con sal, un detalle que añade carácter y personalidad a esta mezcla tradicional de origen mexicano.

En la tercera posición se encuentra el Negroni, con 22,742 búsquedas mensuales. Famoso por su intensidad y elegancia, este cóctel italiano combina partes iguales de gin, Campari y vermut dulce. El resultado es una bebida amarga y aromática que ha experimentado un renacimiento entre los amantes de la coctelería más sofisticada. Para prepararlo, basta con mezclar los ingredientes con hielo y verter la mezcla sobre un vaso con hielo fresco, un ritual que los aficionados siguen con devoción.

El cuarto puesto del ranking lo ocupa el Espresso Martini, que registra 21,125 búsquedas al mes. Este cóctel, que mezcla vodka, café espresso recién hecho y licor de café, se ha convertido en un favorito de quienes buscan una bebida energizante y elegante a la vez. Su distintiva capa de espuma de café y su sabor aterciopelado lo han colocado como una tendencia en bares, eventos y cenas navideñas. Elaborarlo requiere agitar todos los ingredientes con fuerza para lograr la textura espumosa que caracteriza a esta bebida.

Por último, el quinto lugar corresponde al Moscow Mule, con un promedio de 17,750 búsquedas mensuales. Este cóctel, tradicionalmente servido en una icónica taza de cobre, combina vodka, jugo de limón y cerveza de jengibre. Su sabor fresco y picante lo vuelve perfecto tanto para reuniones relajadas como para celebraciones más festivas. La preparación es una de las más simples del listado: se añade vodka y limón sobre hielo y se completa con cerveza de jengibre antes de revolver suavemente.

Por qué aumentan las búsquedas en temporada festiva

Además del ranking, el estudio incluye un análisis estacional que ayuda a entender por qué estas bebidas capturan tanta atención durante esta época del año. Según Paul Mertens, CEO de Winna, el aumento en las búsquedas está directamente relacionado con la llegada de la temporada festiva. “A medida que se acerca el fin de año, es evidente que los estadounidenses incorporan los cócteles como parte esencial de sus celebraciones. El interés en estas bebidas siempre aumenta en estas fechas, cuando la gente busca opciones familiares y crowd-pleasers para compartir con amigos, familiares y compañeros de trabajo”, explicó.

Mertens también señaló que, entre Thanksgiving y Año Nuevo, el consumo promedio de alcohol en Estados Unidos casi se duplica, y la mayoría de los adultos participa en aproximadamente 3 veces más eventos sociales que en otros meses. Este incremento en actividades sociales impulsa naturalmente las búsquedas de recetas de bebidas, ideas para reuniones y opciones de coctelería capaces de satisfacer a grupos diversos.

El estudio también destaca que los estadounidenses están mostrando mayor curiosidad por sabores variados, desde mezclas frescas y cítricas hasta opciones más robustas y orientadas al invierno. “Es alentador ver que las personas se acercan a la coctelería con más creatividad, utilizándola para elevar sus celebraciones y añadir un toque adicional de festividad a la temporada”, añadió Mertens.

En conjunto, estos datos no solo muestran cuáles son los cócteles más populares en Nueva York, sino también cómo los hábitos sociales y las tradiciones festivas influyen en las tendencias de búsqueda y consumo. Con la llegada de las fiestas, es probable que estas bebidas continúen encabezando las preferencias de los neoyorquinos que buscan brindar, celebrar y compartir momentos especiales.

