Nueva York reducirá el límite de velocidad en Central Park para ciclistas y vehículos

La ciudad de Nueva York se prepara para reducir el límite de velocidad en Central Park a 15 millas por hora (mph) como parte de un plan integral para reforzar la seguridad vial y redefinir el uso de las calzadas del parque.

Así lo informaron funcionarios del Departamento de Transporte citados por medios locales.

La nueva velocidad máxima, de acuerdo con Daily News, se aplicará a todos los usuarios de Central Park Drive, incluidos ciclistas, bicicletas tradicionales, vehículos esenciales y automóviles oficiales de la ciudad.

El cambio forma parte de un rediseño más amplio de las vías internas del parque, donde el tránsito de vehículos privados está prohibido desde 2018.

Hasta ahora, el límite vigente en el circuito del parque era de 20 mph, una velocidad habitual para ciclistas de ruta experimentados que utilizan el recorrido como espacio de entrenamiento.

Sin embargo, las autoridades consideran que reducir el ritmo ayudará a disminuir riesgos y conflictos entre peatones, ciclistas y vehículos de servicio.

El alcalde Eric Adams señaló que la medida busca transformar Central Park en un espacio más seguro y accesible.

“Este nuevo límite de velocidad de 15 mph para vehículos y ciclistas en Central Park nos acerca a nuestra visión de un parque más centrado en las personas, haciendo que los pulmones de la ciudad de Nueva York sean más acogedores y estableciendo reglas de tránsito claras que mejoren la calidad de vida”, afirmó en un comunicado.

La reducción de velocidad será posible por la Ley Sammy, una normativa estatal promulgada en mayo por la gobernadora Kathy Hochul y bautizada en memoria de Sammy Cohen Eckstein, un niño de 12 años que murió atropellado en Brooklyn.

La ley otorga al Departamento de Transporte la facultad de fijar límites de velocidad más bajos —hasta 15 mph— en calles específicas, dependiendo del diseño de la vía y criterios de seguridad.

Según explicaron las autoridades a Spectrum News NY1, la normativa exige un período de notificación de 60 días, por lo que el nuevo límite no entrará en vigor hasta finales de febrero.

Una vez concluido ese plazo, la ciudad reemplazará la señalización actual de 20 mph por carteles que indiquen el nuevo máximo permitido.

El ajuste en la velocidad se suma a un rediseño progresivo de las carreteras de Central Park, iniciado a principios de este año. Según Spectrum News NY1, los trabajos comenzaron en marzo en el tramo que conecta West Drive, a la altura de la calle 96, con East Drive en la calle 90, y se prevé que el rediseño de la sección norte del circuito avance el próximo año.

Las modificaciones incluyen una redefinición de carriles para clarificar los espacios destinados a peatones y ciclistas, así como la creación de un “carril flexible” pensado para ciclistas más rápidos y vehículos esenciales.

El objetivo, de acuerdo con el DOT, es reducir puntos de fricción y mejorar la convivencia entre los distintos usuarios del parque.

Sigue leyendo:

• Sindicato de cocheros de Central Park demanda a defensores de animales por “difamación”

• Paseo trágico en famoso Central Park de Nueva York: ciclista latino muere tras chocar con peatón

• Niño de 11 años arrestado: alarma por 222% más robos en Central Park de Nueva York