Wiles dice que sus palabras sobre Trump fueron sacadas de contexto

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, rechazó este martes un artículo de Vanity Fair tras la publicación de comentarios en los que afirma que el presidente Donald Trump tiene una “personalidad de alcohólico”, y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto para presentar una imagen distorsionada del mandatario y de su equipo.

“El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”, escribió Wiles en un mensaje difundido en la red social X.

Según afirmó, la publicación omitió partes relevantes de sus conversaciones y distorsionó el sentido de lo dicho.

Wiles sostuvo que “se ignoró un contexto significativo” y que tanto sus palabras como las de otros interlocutores fueron editadas de manera selectiva. A su juicio, esa decisión editorial buscó “crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”.

La polémica declaración

La reacción de la funcionaria se produjo tras la difusión de dos artículos de Vanity Fair basados en conversaciones mantenidas con ella durante el último año.

En esos textos, Wiles afirma que Trump tiene una “personalidad de alcohólico”, al explicar que actúa bajo la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.

“Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, señaló Wiles en la revista, aludiendo también a que su padre fue alcohólico.

Las publicaciones atribuyen además a la jefa de gabinete comentarios críticos sobre otros altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, a quien describe como “un teórico de la conspiración”, así como afirmaciones sobre el consumo de ketamina por parte de Elon Musk y cuestionamientos a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso Jeffrey Epstein.

Elogia a Trump

En su mensaje para desmarcarse del contenido de la revista, Wiles destacó los resultados de la actual administración y afirmó que “la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años”, algo que atribuyó al “liderazgo y la visión inigualables” del mandatario.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó públicamente a Wiles y aseguró que “el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie”. Añadió que “toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella”.

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, una posición clave en la organización y el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele referirse a ella como “la mujer más poderosa del mundo”.

Con información de EFE.