Alerta por tormenta severa este jueves y viernes en NJ: lluvia y viento

Una fuerte tormenta ha sido anunciada para Nueva Jersey desde la noche de este jueves con intensas lluvias y vientos potencialmente dañinos que podrían alcanzar rachas de hasta 50 mph (80 kph).

Las lluvias comenzarán a extenderse por Nueva Jersey el jueves por la noche a medida que un fuerte sistema frontal se acerque desde el oeste. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una advertencia de vendaval para las aguas costeras desde el jueves hasta el viernes por la noche.

En tanto, en NYC se espera una subida de temperatura este viernes: el pronóstico es de 56F (13C) y 85% chance de lluvia. Después, el sábado y el domingo de nuevo cerca de los 40F (4C), sin precipitaciones. A partir del lunes 22, cuando ya oficialmente será invierno, se espera un bajón en el termómetro hacia los 35F (2C).

En Nueva Jersey el jueves habrá un aumento de la nubosidad y se prevé que las lluvias más intensas se produzcan durante la noche de ese día y la madrugada del viernes, con acumulaciones de entre 1 y 1.5 pulgadas (25 y 38 milímetros) en la mayoría de las zonas, indicó NJ.com. Es posible que se produzcan inundaciones en algunas áreas durante la hora pico de la mañana del viernes, aunque la rápida trayectoria del sistema debería evitarlas.

Pero el impacto más significativo será el viento. Las ráfagas, que alcanzarán entre 25/35 mph (40/56 kph) durante la tormenta, aumentarían a hasta 50 mph (72 kph) en gran parte del estado durante la mañana y la tarde del viernes.

En cuanto al termómetro, el jueves habrá temperaturas más suaves, con máximas que alcanzarán entre los 40/50F (8/11C) en la mayor parte de Nueva Jersey. El fin de semana regresará el aire mucho más frío, y las temperaturas descenderán a lo largo del día del viernes, terminando la tarde entre los 30/40F (3/6C)

La noche del viernes será fría, con mínimas alrededor de 20F (-5C) bajo cielos despejados. El sábado se perfilan temperaturas entre 30/40F (3/6C) bajo cielos mayormente soleados. Otro frente frío pasará el domingo con escasas o nulas precipitaciones. Se esperan vientos moderados y temperaturas máximas c cercanas a los 40F (7/9C).

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.