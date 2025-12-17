Aplazan hasta el 4 de febrero la sentencia del acusado de intentar matar a Trump en Florida

La lectura de la sentencia contra Ryan Routh, el hombre declarado culpable de intentar matar a Donald Trump en 2024 cuando el magnate aspiraba a la presidencia de Estados Unidos, tendrá lugar el próximo 4 de febrero después de que el acusado solicitara un abogado, a diferencia del resto del juicio en el que se representó a sí mismo.

“Yo, Ryan Wesley Routh, deseo revocar mi actual estatus de Pro se (representación propia) y pido amablemente un abogado designado para que me ayude con la importantísima sentencia, así como con el proceso de apelación, que es algo importante”, indicó en un escrito judicial al que tuvo acceso EFE.

La jueza aceptó la solicitud y aplazó la lectura de la sentencia, inicialmente prevista para esta semana, hasta el próximo 4 de febrero, “para permitir una preparación adecuada”.

Routh, de 59 años, fue hallado culpable el pasado septiembre de cinco cargos entre los que figura el intento de asesinato de un candidato presidencial, cuando fue detenido el 15 de septiembre de 2024 en un campo de golf del presidente estadounidense en Florida.

Un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

El acusado también fue hallado culpable de poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

El juicio, que se desarrolló entre el 11 y el 23 de septiembre, fue un proceso atípico puesto que Routh prescindió de un abogado y decidió representarse a sí mismo. Además, la jueza interrumpió varias veces sus intervenciones, en las que hizo referencias a personajes como Hitler.

Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo en el cuello dentro de la corte inmediatamente después de escuchar el veredicto del jurado.

La pena por intento de asesinato de un aspirante presidencial implicaría cadena perpetua.

