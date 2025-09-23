Declaran culpable de cinco cargos a Ryan Routh por intento de asesinar a Trump en 2024

Ryan Routh, de 59 años, fue declarado culpable este martes en Florida de intentar asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump durante un evento en uno de sus campos de golf en septiembre de 2024. El veredicto lo expone a una posible cadena perpetua.

El jurado necesitó solo unas horas de deliberación para hallarlo responsable de cinco cargos: intento de asesinato de un aspirante presidencial, posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento, ataque contra un agente federal, posesión ilegal de un arma por ser un criminal convicto y tenencia de un rifle con número de serie borrado.

Después de la decisión, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo. Según NBC, no logró hacerse daño y no tenía rastros de sangre. En la sala estaba su hija, Sara, quien le gritó “papá, no te lastimes”, mientras los alguaciles trataban de controlarlo.

El presidente Trump reaccionó al veredicto calificándolo como “¡Un momento muy importante para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”

“El juicio se llevó a cabo con meticulosidad, y quiero agradecer al Juez y al Jurado por su tiempo, profesionalismo y paciencia. Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon”, escribió el presidente en Truth Social.

Trump felicitó por el trabajo a la fiscal general Pam Bondi, al fiscal general adjunto Todd Blanche y a todo el equipo del Departamento de Justicia.

Bondi también celebró el fallo al señalar que “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política”. En su mensaje en X agradeció al equipo de fiscales y al Servicio Secreto por “proteger al presidente Trump y asegurar este importante veredicto”.

El proceso judicial se desarrolló en Fort Pierce, bajo la supervisión de la jueza Aileen Cannon.

Arrebatar la decisión a los votantes

Routh, quien se defendió a sí mismo, alegó que no planeaba matar a nadie y llegó a hacer comentarios polémicos sobre Hitler. La magistrada interrumpió en varias ocasiones sus intervenciones por considerarlas una burla a la corte.

Según la acusación, el hombre fue detenido el 15 de septiembre de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto lo sorprendieron escondido entre arbustos con un rifle semiautomático en el campo de golf de Trump en Florida.

Los fiscales sostuvieron que su objetivo era “arrebatarle a los votantes estadounidenses la decisión en las urnas”.

La sentencia definitiva se conocerá en diciembre.

Con información de EFE.

