Trump celebra condena contra el hombre que intentó asesinarlo: “Un momento crucial”

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la condena contra Ryan Routh, declarado culpable de intentar asesinarlo en 2024, representa “un momento crucial para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS”, según expresó en su plataforma Truth Social.

Routh, de 59 años, fue hallado culpable en Florida de cinco cargos, incluido intento de asesinato de un aspirante presidencial, tras abrir fuego contra Trump durante un evento en uno de sus campos de golf en septiembre de 2024.

El veredicto lo expone a una posible cadena perpetua, después de que el jurado deliberara solo unas horas antes de emitir su decisión.

Trump felicitó en su mensaje a la fiscal general Pam Bondi, al fiscal general adjunto Todd Blanche y al equipo del Departamento de Justicia por llevar adelante el proceso.

“El juicio se llevó a cabo con meticulosidad, y quiero agradecer al Juez y al Jurado su tiempo, profesionalismo y paciencia”, informó Trump en Truth Social.

El mandatario también calificó a Routh como “un hombre malvado con malas intenciones” y agradeció al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a una persona que, tras verlo huir, aportó información clave para su arresto. “Qué increíble instinto y previsión tuvo esta persona”, destacó.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi celebró el fallo y aseguró en X que “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política”.

Con el veredicto, Routh espera ahora la sentencia que podría dejarlo en prisión de por vida.

Intentó quitarse la vida

Después de la decisión, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo. Según NBC, no logró hacerse daño y no tenía rastros de sangre.

En la sala estaba su hija, Sara, quien le gritó “papá, no te lastimes”, mientras los alguaciles trataban de controlarlo.

