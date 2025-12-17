Bebé murió asfixiado por su hermana mientras dormían: accidente en hogar en Nueva York

Un bebé de tres meses de nacido falleció tras al parecer ser asfixiado accidentalmente por su hermana quien se dio la vuelta sobre él mientras dormían con su madre en Harlem, Alto Manhattan (NYC).

La madrugada de ayer la madre de ambos niños se despertó en su apartamento de la calle W. 144 cerca de Adam Clayton Powell Jr. Blvd. y encontró a su bebé inconsciente debajo de su hermana de un año de edad, alrededor de las 4:25 a.m., según la policía.

Los paramédicos trasladaron al niño al Hospital Harlem, donde falleció. No se sospecha de ningún delito. Los investigadores creen que el niño murió asfixiado después de que su hermana se giró sobre él mientras dormían, describió Daily News. Ni la víctima ni su madre han sido identificados.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

