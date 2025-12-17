Comercio se transforma en NYC: 112 tiendas de famosas cadenas cerraron sus puertas en 2025

¿Cuántas tiendas han cerrado en tu cuadra o en tu vecindario en los últimos años? Aunque existe la certeza que por múltiples razones el comercio en la Gran Manzana está teniendo cambios significativos, un reporte titulado el ‘Estado de las Cadenas’ del Centro para el Futuro Urbano (CUF) dibuja con precisión cómo las grandes cadenas están reduciendo su presencia cada vez más.

En los últimos 18 años esta organización que ha estudiado la evolución de las cadenas de tiendas en la Ciudad de Nueva York abarcando más de 500 minoristas nacionales, llegó a una conclusión simple: “los minoristas de larga trayectoria continúan reduciendo su presencia, mientras que las cadenas más nuevas se expanden por los cinco condados”.

En 2025 se revela que el número total de tiendas de cadenas en los cinco distritos disminuyó por sexta vez en los últimos ocho años, con una reducción del 1.3% en toda la ciudad, lo que representa una pérdida neta de 112 tiendas desde el año pasado.

Esta reducción fue impulsada por minoristas nacionales de larga trayectoria.

Siete de las diez cadenas más grandes de Nueva York redujeron su presencia este año, encabezadas por Starbucks, que cerró 42 tiendas, la mayor cantidad de cualquier minorista que no abandonó completamente el mercado.

Otras marcas con reducciones significativas incluyen Claire’s, Staples, Old Navy, Duane Reade y Juice Press.

En efecto hace un par de meses, Starbucks anunció que cerraría progresivamente varias tiendas en todo el país. La razón aducida es que la cadena ha experimentado una disminución en sus ganancias durante aproximadamente seis trimestres y, como resultado, la compañía está intentando reducir el número de tiendas que no son tan rentables como las demás, a la vez que despide a más de 900 empleados.

El CUF define una cadena minorista nacional como aquella que tiene al menos dos establecimientos en la Gran Manzana y al menos uno fuera de los límites de la ciudad

Las que se fueron

Cabe destacar que 18 minoristas cerraron todas sus tiendas en la ciudad de Nueva York, la segunda cifra más alta registrada, después del año de la pandemia de 2020.

Se precisa que grandes cadenas como Rite Aid, Rent-A-Center, Party City y Forever 21 cerraron todas sus sucursales restantes en la ciudad de Nueva York este año.

“Las cadenas tradicionales continúan reduciendo su presencia en la ciudad de Nueva York, pero los hallazgos de este año muestran un fuerte impulso entre las cadenas más nuevas, especialmente las de alimentos y bebidas”, Jonathan Bowles, director ejecutivo del Center for an Urban Future.

El informe destaca el crecimiento significativo de nuevos modelos de negocios que están transformando el entorno minorista de la ciudad.

Veintidós minoristas que no estaban presentes en la encuesta de CUF de 2019 ahora tienen al menos 15 tiendas en la ciudad, incluidas cadenas en rápida expansión como Five Below, Blank Street Coffee, Naya, Van Leeuwen, Ideal Food Basket y Club Pilates.

Para sectores gremiales como la Asociación de Pequeños Comercios y Bodegas Hispanas de Nueva York los cambios impuestos por el comercio electrónico, los altísimos precios de la renta comercial y la disminución de la actividad en oficinas, en algunas localidades que eran de gran densidad de transeúntes, siguen afectando al modelo de negocios que conocía la ciudad antes de la pandemia.

“Tenemos vecindarios especialmente en Manhattan en donde los costos operativos son estrafalarios, por no decir ridículos. Solo en renta y electricidad se le van todas las ganancias a una gran cadena. Ahora pensemos cómo la pasan los emprendimientos comerciales, que no están bajo la sombrilla de una gran corporación como Starbucks. Esa es la otra cara de esta moneda en donde el comercio tal como lo conocemos está siendo devorado por las ventas en línea y la economía neoyorquina”, destaca esta asociación en un comunicado.

Gana Queens

Dentro del análisis salta a la vista que Queens se consolidó como el único condado con varios vecindarios que registraron fuertes ganancias de nuevos negocios, particularmente en Long Island City, Forest Hills, Ridgewood y Astoria. Aunque el número total de tiendas de cadenas comerciales sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Todos los condados experimentaron descensos netos, encabezados por El Bronx (-2,5%) y Staten Island (-2,4%).

En este escenario Dunkin’ se mantiene en el puesto número 1 por decimoctavo año consecutivo y ahora es el principal minorista en toda la ciudad, con un total de 623 ubicaciones.

Este es el primer año en que Dunkin’ superó a Starbucks como la principal cadena en Manhattan.

En general, las ubicaciones de las cadenas de café disminuyeron en 51 tiendas. Si bien Starbucks representó la mayor parte de esa disminución, otras cinco cadenas de café registraron una reducción neta de tiendas: Joe Coffee, Blue Bottle, Bluestone Lane, Café Grumpy y La Colombe.

114 minoristas crecen

Este año, 114 minoristas abrieron nuevas sucursales, con 59 empresas que añadieron al menos dos establecimientos y 15 que añadieron cinco o más. El crecimiento se debió principalmente a los minoristas de alimentos: 45 de las 59 empresas que abrieron al menos dos tiendas se dedican a la venta de alimentos y bebidas.

De hecho, las cadenas de alimentación representan un récord del 55,8% del total de cadenas minoristas incluidas en este informe (4,636 de 8,314).

“Esta es solo la segunda vez en 18 años que las cadenas de alimentación superan la mitad de las tiendas de nuestro informe. La primera vez fue el año pasado, cuando representaron el 50,2% del total de cadenas. Hace una década (2015), las cadenas de alimentación representaban el 45,9% del total de cadenas en nuestro informe (3,286 de 7.149)”, destaca la investigación de CUF.

Entre las cadenas de alimentación que experimentaron un crecimiento acumulado este año se incluyen los restaurantes de comida rápida informal (+45, de 851 a 896 establecimientos), las tiendas de comestibles (+17, de 377 a 394), las pizzerías (+16, de 237 a 253), las panaderías (+13, de 173 a 186), las heladerías (+9, de 315 a 324) y las panaderías de comida rápida informal (+9, de 95 a 104).

En detalle: