Desde mediados de 2026, enfermos terminales neoyorquinos podrán solicitar legalmente ayuda médica para morir

La gobernadora Kathy Hochul anunció este miércoles un acuerdo con la Legislatura para que la controversial Ley de Asistencia Médica para Morir esté disponible, con una serie de garantías y protecciones adicionales, para los neoyorquinos con enfermedades terminales y una esperanza de vida inferior a seis meses.

El proyecto de ley que venía siendo discutido en el transcurso de la última década se firmará en enero y entrará en vigor a mediados de 2026.

La legislación autoriza que bajo una serie de condiciones bien específicas, un médico tratante prescriba una dosis letal de un medicamento que el paciente terminal puede administrarse por sí mismo.

“Nueva York ha sido durante mucho tiempo un faro de libertad, y ahora es el momento de extender esa libertad a las personas con enfermedades terminales que desean morir cómodamente y en sus propios términos”, dijo la gobernadora

Hochul relató que su madre murió de esclerosis lateral amiotrófica y conoce muy bien el dolor de ver sufrir a un ser querido y estar impotente para evitarlo.

“Este proyecto de ley permitiría a los neoyorquinos sufrir menos, acortando no sus vidas, sino sus muertes”, explicó.

Garantizando el libre albedrío

El proyecto de ley, tal como fue aprobado por la Legislatura, incluía una serie de protecciones para garantizar que ningún paciente sea coaccionado para utilizar la asistencia médica para morir y que ningún médico ni centro de salud de afiliación religiosa fuera obligado a ofrecerla.

Con el acuerdo dado a conocer esta semana, la mandataria anuncia una serie de salvaguardias adicionales que la Legislatura ha acordado promulgar, destinadas a garantizar la integridad de la decisión del paciente y la preparación de las instituciones médicas para administrar adecuadamente estos procedimientos.

Estas salvaguardias abordan las preocupaciones de quienes temen que las poblaciones vulnerables, incluidas las personas con discapacidad o los ancianos, sean presionadas para tomar una decisión que no habrían tomado por sí mismas.

Ahora se requerirá que un médico confirme que la persona tiene realmente menos de seis meses de vida, y que un psicólogo o psiquiatra certifique que el paciente es capaz de tomar la decisión y no está bajo coacción.

Habrá un período de espera obligatorio de cinco días, para darle al paciente la oportunidad de cambiar de opinión y se requerirá una solicitud tanto escrita como oral grabada para confirmar que existe libre albedrío. Además, cualquier persona que pueda beneficiarse económicamente quedará inhabilitada para ser testigo o intérprete.

Los centros ambulatorios asociados con hospitales religiosos pueden optar por no ofrecer asistencia médica para morir.

La fecha de entrada en vigor del proyecto de ley se ha extendido para garantizar el tiempo necesario para la elaboración de reglamentos y la capacitación del personal.

“Propuse salvaguardias adicionales que también protegen a los familiares, los cuidadores y los médicos, y me complace que los patrocinadores del proyecto de ley y los líderes legislativos hayan accedido a incluirlas en el proyecto de ley que finalmente firmaré una vez que la Legislatura regrese a Albany y apruebe el texto modificado”, aclaró Hochul.

En resumen: las salvaguardias adicionales