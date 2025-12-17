Fuertes ráfagas de viento hacen colapsar réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

Una réplica de la Estatua de la Libertad generó alarma en redes sociales luego de colapsar casi por completo en Porto Alegre, Brasil, a causa de fuertes ráfagas de viento.

Aunque la icónica estatua original de Nueva York permanece intacta, el incidente ocurrió con una efigie instalada frente a una tienda departamental en el sur del país sudamericano, en medio de un episodio climático severo que afectó a decenas de municipios.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento exacto en que la estructura comienza a inclinarse y tambalearse peligrosamente. En cuestión de segundos, el brazo que sostiene la antorcha y la cabeza de la estatua se desprenden y caen al suelo, quedando visiblemente destruidos por el impacto. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando confusión entre algunos usuarios que creyeron, erróneamente, que se trataba de la Estatua de la Libertad original.

Una réplica de 24 metros afectada por el viento

De acuerdo con reportes de medios locales, la réplica tenía una altura aproximada de 24 metros y había sido instalada en 2020 con motivo de la apertura de un centro comercial en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. Tras el colapso, la estructura quedó recargada sobre el pedestal de la base, con daños severos en sus partes superiores.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores en los alrededores, un factor clave considerando el tamaño de la efigie y el riesgo que implicó su caída. Como medida preventiva, se procedió al retiro completo de la estatua con apoyo de una grúa especializada, mientras se acordonó la zona para evitar accidentes.

Luego del incidente, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del colapso. El objetivo es establecer si la estructura cumplía con las normas de seguridad y anclaje necesarias para resistir condiciones climáticas extremas, cada vez más frecuentes en la región.

Hasta el momento, no se ha informado si la réplica será reinstalada tras las reparaciones correspondientes o si será retirada de manera definitiva. Medios brasileños señalan que la decisión dependerá de los resultados del peritaje técnico y de una evaluación de riesgos por parte de la Defensa Civil y los propietarios del centro comercial.

Vientos extremos en el sur y sureste de Brasil

El colapso de la réplica de la Estatua de la Libertad ocurrió en un contexto de fuertes vientos que azotaron al menos 28 municipios de Brasil en días recientes. La Defensa Civil de Río Grande do Sul informó que se registraron ráfagas de entre 96 y 99 km/h en distintas regiones del estado, de acuerdo con el diario La República.

Estos vientos provocaron la caída de árboles, daños en estructuras urbanas y afectaciones en el suministro eléctrico, evidenciando la magnitud del fenómeno meteorológico. Especialistas advierten que este tipo de eventos extremos se están volviendo más intensos y frecuentes, lo que plantea nuevos desafíos para la infraestructura urbana.

Las condiciones climáticas adversas no se limitaron al sur del país. En el área metropolitana de Sao Paulo, más de 1.3 millones de residentes se quedaron sin electricidad el jueves por la noche, luego de que los fuertes vientos derribaran árboles sobre el tendido eléctrico un día antes. Además, las autoridades aeroportuarias informaron la cancelación de casi 400 vuelos, afectando a miles de pasajeros.

La empresa de servicios públicos Enel señaló en un comunicado que logró restablecer el suministro eléctrico a 1.2 millones de sus 2.2 millones de clientes en la región, aunque cerca de 300,000 personas continuaban sin luz al cierre del jueves. Según la compañía, los problemas fueron causados por vientos cercanos a los 100 km/h que comenzaron a impactar la metrópoli desde el miércoles.

“En algunas partes de la ciudad el trabajo está tardando más porque incluye la reconstrucción completa de la red”, explicó Enel. La empresa agregó que está proporcionando generadores a hospitales y a clientes que dependen de dispositivos eléctricos esenciales, como medida de emergencia.

Un llamado de atención sobre la seguridad estructural

El colapso de la réplica de la Estatua de la Libertad en Porto Alegre se convirtió en un símbolo inesperado del impacto de los fenómenos climáticos extremos en Brasil. Aunque no hubo víctimas, el incidente reabre el debate sobre la seguridad de estructuras decorativas de gran tamaño y la necesidad de adaptarlas a escenarios meteorológicos cada vez más severos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando atención tanto a nivel local como internacional, impulsado por la fuerza de las imágenes y por la relevancia global del monumento que la réplica buscaba representar.

Sigue leyendo:

* La Estatua de la Libertad cumple 139 años como símbolo eterno de esperanza

* EE.UU. rechaza devolver la Estatua de la Libertad a Francia

* A la Estatua de la Libertad le cayó un rayo y sufrió un temblor en menos de 48 horas: naturaleza intensa en Nueva York