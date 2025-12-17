Hilary Duff se une a Dunkin’ para presentar los nuevos Holiday Munchkins

En plena temporada navideña, Dunkin’ alcanza su punto máximo y, este año, con una colaboración con una figura que entiende a la perfección el balance entre el caos hogareño y el espíritu festivo: la superestrella mundial Hilary Duff.

En una nueva campaña para redes sociales, Hilary despliega su característico encanto y humor genuino. Lo más divertido de esta colaboración es que los nuevos Munchkins Navideños actúan como sus “dobles” juguetones, personificando esos pensamientos y comentarios que todos tenemos durante las fiestas, pero que rara vez nos atrevemos a decir en voz alta.

Elige tu bando: ¿Travieso o Agradable?

Hilary Duff se une a Dunkin’ para mostrar el lado real (y divertido) de las fiestas. ¿Lista para canalizar tu energía de personaje principal? Crédito: Dunkin | Cortesía

Dunkin’ nos presenta dos opciones que capturan la esencia de la temporada. Por un lado está el munchkins de chocolate negro salado, una opción rica que combina notas saladas y dulces. Con la estética de un “trocito de carbón”, son ideales para quienes abrazan su lado “deliciosamente travieso” este año.

Mientras que los munchkins con chispas navideñas tienen un estilo Old Fashioned glaseado, adornado con chispas rojas, verdes y blancas. Son el capricho perfecto para quienes canalizan su “mejor versión navideña”.

Los munchkins se adaptan a todos, ya sea que te sientas travieso, agradable o un poco de ambos —al mejor estilo de Hilary—, Dunkin’ tiene el bocado perfecto para potenciar tu energía de personaje principal en estas fiestas.

Estos bocados dulces son ideales para disfrutar como snack, para un antojo dulce, solo recuenta que si vas a disfrutar de estos caprichos, recuerda la regla del 80/20. El 80% de tu alimentación basada en nutrientes densos y un 20% para estos momentos de placer consciente que alimentan el alma en Navidad.

