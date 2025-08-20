Pumpkin Spice 2025: ¿Cuándo vuelve la especia de calabaza a Dunkin’ y qué lattes tiene Starbucks?

Las especias de calabaza comienzan a asomarse en el menú de las grandes cafeterías del país. Agosto es sinónimo del comienzo del otoño, y con él llegan nuevos productos con el sabor característico de la temporada, además del regreso de los preferidos del público.

Dunkin’ anunció su menú con el nuevo Cereal N’ Milk Latte como producto estrella. Por su parte, Starbucks lanzará su línea de lattes para el 26 de agosto.

¿Cuál es la propuesta de Dunkin?

Regresan al menú son el Pumpkin Cake Donut y los Pumpkin Munchkins, además del Chipotle Hash Brown Wake-Up Wrap. Crédito: Dunkin | Cortesía

Para la temporada de otoño en Dunkin llega con el Cereal N’ Milk Latte, un café inspirado en el último sorbo dulce que queda en el tazón de cereal con malvaviscos, combina café espresso con leche de cereal, disponible frío o caliente.

Además, del regreso del icónico Pumpkin Spice Signature Latte, disponible caliente o helado con opción de un toque de calabaza a cualquier café, ya sea Cold Brew o espresso.

Dunkin ampliará la línea Daydream Refresher de Sabrina Carpenter con un nuevo sabor, Mixed Berry, que se suma a los existentes de mango y fresa. Las bebidas de esta línea se preparan con leche de avena y una espuma fría suave para lograr una textura cremosa.

También ofrece opciones de comida para la temporada, como el Pan de Calabaza Glaseado, que tiene sabor a calabaza y vainilla, y está cubierto con un glaseado de queso crema.

Además, regresa el Donut Kreme Delight, relleno de crema de mantequilla sabor vainilla y glaseado de chocolate. Y para los amantes de lo salado, están de vuelta las Papas Hash Brown con chipotle, ahora con un toque de alioli de chipotle y tocino desmenuzado y el Tocino y Azúcar de Arce en el sándwich de desayuno, el Snackin’ Bacon y el Wake-Up Wrap.

Otros productos que regresan al menú son el Pumpkin Cake Donut y los Pumpkin Munchkins, además del Chipotle Hash Brown Wake-Up Wrap, el Croissant relleno de jamón y queso suizo y el Pastel de manzana trenzado.

Ofertas de temporada

Los fanáticos pueden obtener un sándwich de tocino, huevo y queso, papas hash brown y un café mediano (caliente o helado) por $6.

Mientras que los miembros de Dunkin’ Rewards tendrán descuentos especiales como $2 por 10 Munchkins al comprar una bebida, y 100 puntos de bonificación por hacer pedidos por adelantado los lunes.

Las ofertas del 1 al 15 de septiembre incluyen $1 por un pastel de manzana trenzado, con compra de bebida y del 16 al 30 de septiembre, y Chipotle Hash-Brown Wake-Up Wrap a $2, con la compra de una bebida.

Los sabores de calabaza llegan a Starbucks

Otoño está a la vuelta de la esquina y Starbucks se prepara con un nuevo menú. Crédito: Starbucks | Cortesía

Para el 26 de agosto está prevista la renovación del menú con el toque otoñal de Starbucks con el Pumpkin Spice Latte y los ingredientes tradicionales de esta temporada como la calabaza, manzanas y las especias.

El menú regresará con los clásicos favoritos de los fanáticos que incluyen Pumpkin Cream Cold Brew, Iced Pumpkin Cream Chai y Pecan Crunch Oatmilk Latte y dos nuevos productos: Pecan Cortado y nuevos Italian Sausage Egg Bites.

