Jueza bloquea despidos de empleados federales impulsados por Trump

Un tribunal federal bloqueó este miércoles los despidos de empleados federales ordenados por la administración de Donald Trump al considerar que violan una ley federal aprobada por el Congreso tras el cierre parcial del gobierno, informó la organización Democracy Forward, que celebró al decisión.

Durante una audiencia celebrada hoy, la jueza Susan Illston, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, indicó que ordenará a la administración anular las terminaciones de empleados en al menos cuatro agencias federales.

Según explicó el tribunal, la medida responde a despidos ejecutados en “clara violación” de la resolución bipartidista que puso fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

La jueza coincidió con los argumentos presentados por la American Federation of Government Employees (AFGE), la American Foreign Service Association (AFSA) y la National Federation of Federal Employees (NFFE), que sostienen que la Sección 120 de la resolución continua aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump el 12 de noviembre de 2025 prohíbe a las agencias federales iniciar o implementar recortes de personal mientras la ley esté vigente, actualmente hasta el 30 de enero de 2026.

La orden emitida desde el estrado, que se espera sea formalizada por escrito más tarde este mismo día, obligará a la administración Trump-Vance a revertir los despidos aplicados a empleados civiles de la Small Business Administration, la General Services Administration y el Departamento de Estado.

Estas notificaciones de reducción de personal fueron emitidas o ejecutadas durante y después del cierre del gobierno, según la demanda.

Además, la decisión judicial también ordena frenar los despidos planificados en los Departamentos de Educación y de Estado.

En el caso de esta última agencia, AFGE y AFSA ya habían logrado previamente una orden de restricción temporal que bloqueó 250 despidos que estaban programados para entrar en vigor el 5 de diciembre, según Democracy Forward.

Organizaciones celebran la decisión

Democracy Forward señaló que esta orden representa un hito clave dentro de una demanda en curso presentada por una coalición de sindicatos, que cuestiona los despidos masivos de empleados federales presuntamente realizados de forma ilegal durante o a causa del cierre del gobierno.

Esos despidos también están siendo bloqueados por una orden judicial preliminar, de acuerdo con la organización.

Everett Kelley, presidente nacional de AFGE, dijo que la decisión judicial supone “otra victoria para los empleados federales y para el estado de derecho”.

En la misma línea, el presidente de AFSA, John Dinkelman, afirmó que el fallo confirma que el intento de la administración de avanzar con los despidos “fue ilegal”, mientras que Randy Erwin, presidente nacional de NFFE, sostuvo que la resolución garantiza que miles de trabajadores federales no serán “forzados ilegalmente a abandonar sus empleos”.

Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, aseguró que el tribunal detuvo “un intento ilegal y desastroso de despedir a servidores públicos”, y subrayó que la organización continuará trabajando junto a los sindicatos para proteger el servicio civil no partidista.

La jueza Illston aún debe emitir el texto final de la orden, pero las organizaciones demandantes consideran que la decisión refuerza los límites legales a las acciones del Ejecutivo y reafirma la autoridad del Congreso sobre este tipo de medida.