Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará una guerra con Venezuela durante el discurso a la nación previsto para esta noche, una versión que, según dijo, proviene de un miembro del Congreso informado sobre los planes de la Casa Blanca.

Carlson hizo la afirmación en el pódcast conservador Judging Freedom, donde sostuvo que los legisladores fueron alertados con antelación.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00”, afirmó el comunicador, sin identificar a su fuente.

Trump tiene previsto dirigirse al país desde la Casa Blanca en un mensaje televisado en el que hará balance de su casi primer año de gestión y expondrá sus prioridades para los próximos tres años.

Preguntado la tarde de este miércoles sobre su discursó, el presidente no mencionó a Venezuela y dijo: “El mensaje de esta noche es que heredamos un desastre… y nuestro país va a ser más fuerte que nunca”.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, el mandatario también abordará sus esfuerzos para reducir el costo de la vida, un tema que ha generado críticas entre sectores de su propia base política, que le reprochan priorizar la agenda internacional sobre los problemas internos.

Carlson, una de las figuras más influyentes de la derecha estadounidense, alcanzó notoriedad nacional como presentador de Fox News, cadena de la que fue despedido en 2023 tras una investigación interna por un mensaje privado con contenido racista y violento. Desde entonces, ha mantenido una fuerte presencia mediática a través de plataformas digitales y pódcasts.

La intervención presidencial llega en medio de un aumento de la tensión en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene desde hace meses un amplio despliegue militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación ha incluido bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra presuntas narcolanchas, con un saldo de al menos 95 muertos, según cifras oficiales.

Más presión contra el régimen

En los últimos días, Trump endureció sus medidas contra el régimen de Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en Truth Social aseguró que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la presión continuará hasta que, según dijo, el país “devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

En ese contexto, la semana pasada Washington confiscó un buque petrolero frente a las costas venezolanas y este martes el presidente ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Asimismo, el mandatario ha dicho en varias ocasiones que el operativo en tierra contra los cárteles en Venezuela empezarían “muy pronto”.

Sigue leyendo: