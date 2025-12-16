Rubio y Hegseth confirman que el Congreso verá el video del ataque a lancha en el Caribe

Los miembros de las comisiones del Congreso que supervisan al Pentágono podrán mañana miércoles revisar el vídeo completo del controvertido ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe ocurrido el 2 de septiembre, pero las imágenes no se harán públicas, anunciaron los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth.

Durante un encuentro informativo con senadores, ambos funcionarios explicaron que se trata de un material sin editar que incluye el segundo bombardeo sobre la lancha, que según Washington transportaba drogas y en el que murieron dos sobrevivientes del ataque inicial, un hecho que expertos en derecho militar han cuestionado.

Hegseth enfatizó que “no vamos a publicar un vídeo sin editar y que es alto secreto al público general”, subrayando que la proyección será exclusivamente para fines de supervisión de las comisiones.

Trump había manifestado en un primer momento que no veía inconveniente en difundir el video, aunque posteriormente cedió la decisión a Hegseth.

Los dos funcionarios calificaron la operación de “altamente exitosa” y aseguraron que se mantendrá el despliegue militar.

“Es la 22ª sesión informativa bipartidista sobre una misión altamente exitosa para contrarrestar a organizaciones terroristas designadas y carteles que transportan armas —armas que significan drogas— al pueblo estadounidense y lo han estado envenenando por demasiado tiempo”, declaró Hegseth.

Y añadió: “Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo”.

El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una serie de operaciones militares en el sur del Caribe y el Pacífico oriental que han destruido aproximadamente dos docenas de supuestas narcolanchas y dejado al menos 95 muertos.

En este contexto, la jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, confirmó que parte del despliegue tiene como objetivo presionar para que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, según una entrevista publicada recientemente en Vanity Fair.

Sigue leyendo:

Demandan a Administración Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela

Trump busca destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete

¿Qué pasó con los tripulantes del buque petrolero incautado por Estados Unidos?