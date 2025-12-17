Trump defiende a su jefa de gabinete tras polémicas afirmaciones en entrevista

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a su jefa de gabinete, Susie Wiles, luego de las polémicas surgidas a raíz de la publicación de un artículo en la revista Vanity Fair.

En tal sentido, en una entrevista concedida al New York Post, el mandatario restó importancia a las interpretaciones negativas sobre las declaraciones de Wiles, y confirmó su continuidad en el cargo.

A pesar de la controversia generada por el reportaje, Trump aseguró confiar plenamente en su colaboradora. Al ser consultado sobre las afirmaciones de Wiles, quien comparó el carácter del presidente con una “personalidad de alcohólico”, el republicano validó dicha descripción basándose en su propia abstinencia.

“No lo leí, pero no leo Vanity Fair, pero ella ha hecho un trabajo fantástico”, declaró Trump. “No, ella quiso decir eso, yo no bebo alcohol. Todo el mundo lo sabe, pero he dicho a menudo que si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico”.

Republicanos denuncian manipulación mediática

Por su parte, Susie Wiles emitió un comunicado donde calificó el artículo de Vanity Fair como una “pieza engañosamente elaborada”, y apuntó que tiene como objetivo atacar al personal de la Casa Blanca y al propio presidente.

“Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa”, añadió.

En tal sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, intervino para señalar que es “obvio” que la revista manipuló tanto imágenes como testimonios para perjudicar la imagen del equipo de gobierno.

Ante las acusaciones de manipulación, el periodista y autor Chris Whipple defendió la veracidad de la información publicada. Whipple aseguró en una entrevista que cuenta con el respaldo de las grabaciones de las entrevistas realizadas. “Todo está grabado”, afirmó el periodista, subrayando que “no hay ni un solo hecho ni afirmación que hayan cuestionado en el artículo”.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– ¿Por qué Trump aumentó a 39 la lista de países cuyos nacionales no pueden entrar a EE.UU.?

– Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

– Gobierno de Puerto Rico presenta nueva demanda contra LUMA Energy para declarar nulo el contrato