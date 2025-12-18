Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de diciembre

Saulo García en el Repertorio Español

El multifacético y reconocido comediante, improvisador y psicólogo Saulo García regresa a Repertorio Español (138 East 27th Street, New York, NY 10016) con el estreno mundial de su onceava producción: “Más sabe el Saulo por viejo…”. Esta nueva comedia ofrece una mirada divertida, profunda y reflexiva sobre la vida, el paso del tiempo y las valiosas lecciones que solo los años pueden enseñar. El público podrá disfrutar de un espectáculo cercano y distinto, lleno de canciones originales, personajes entrañables e historias íntimas que invitan a reír sin parar. Cada función es una experiencia única, ya que el maestro del stand-up y la improvisación interactúa activamente con el público, comparte anécdotas personales y crea un ambiente en el que la risa y la emoción conviven en perfecta armonía. Del 19 al 26 de diciembre. Boletos: https://repertorio.nyc.

Foto: Cortesía

“Holiday Lights” en el Bronx Zoo

Disfrute de las tradiciones navideñas con el Bronx Zoo’s Holiday Lights Festival, un espectacular recorrido nocturno donde millones de luces y cientos de animales iluminados se despliegan a lo largo de seis senderos de linternas. Ideal para disfrutar en familia o con amigos, celebrando la vida silvestre a través de experiencias inmersivas de luz, actividades interactivas, entretenimiento navideño y una atractiva oferta de comida y bebidas para todos los gustos. Cuenta con clásicos muy queridos como el Holiday Train y el mágico Enchanted Sea, y novedades como toboganes de snow tubing, un trono iluminado con temática de hielo, lanzamiento virtual de bolas de nieve y muchas atracciones más. En el 2300 Southern Boulevard, Bronx, hasta el 4 de enero 2026. Más información:https://bronxzoo.com/holiday-lights.

Foto: Wildlife Conservation Society

SpongeBob SquarePants en el Botanical Garden

SpongeBob SquarePants llega al New York Botanical Garden (NYBG) para un divertido meet & greet este viernes 19 de diciembre, de 11:00 am a 1:00 pm, acompañado de Patrick Star. El encuentro tendrá lugar en la entrada del Everett Children’s Adventure Garden y está incluido con la admisión general al jardín. La experiencia ofrece una oportunidad perfecta para tomarse fotos y convivir con los personajes, celebrando además el estreno de The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, que llega a los cines. Quienes visiten el NYBG ese día también podrán disfrutar, con el All-Garden Pass, del icónico Holiday Train Show, que se presenta hasta el domingo 11 de enero de 2026. El New York Botanical Garden está en el 2900 Southern Boulevard, Bronx. Información: https://www.nybg.org.

Foto: Paramount Animation y Nickelodeon

Última semana de “NAVIDAD En Colombia”

“NAVIDAD En Colombia” cierra su temporada este domingo 21 de diciembre en el Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue Sunnyside). Entre bailes vibrantes, ritmos llenos de alegría y momentos que celebran historias latinas, este show es un abrazo cálido directo desde Colombia. Si aún no ha vivido esta experiencia, este es el momento de asegurar entradas para sentirse un poquito más cerca de casa en esta temporada navideña. Viernes y sábado a las 8:00 pm y domingo a las 4:00 pm. Boletos:https://thaliatheatre.org.

Foto: Teatro Thalía

“A Murray Little Christmas” en el Lincoln Center

Murray Hill celebra el 25º aniversario de su icónico espectáculo invernal con una gran producción en el Lincoln Center “A Murray Little Christmas”. Una tradición anual cargada de camp, comedia y sentido de comunidad, con 25 años de funciones agotadas y críticas entusiastas. El público está invitado a vestirse para la ocasión: desde suéteres navideños “feos”, elegancia de cóctel y atuendos peludos festivos, hasta looks de pasarela inspirados en renos. Este año, Murray Hill tira la casa por la ventana con una banda de 10 músicos, sus artistas favoritos, uno (o dos) coros, apariciones de celebridades, brillo teatral y, por supuesto, mucho espíritu navideño. Este viernes 19 de diciembre (función con interpretación en ASL) y sábado 20 de diciembre, a las 7:30 pm. En el Alice Tully Hall (1941 Broadway, New York).Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

“Dream of Kings” en el Teatro SEA

La producción navideña bilingüe del Teatro SEA, “Sueño de Reyes”, está de vuelta con una historia llena de magia y corazón. El espectáculo reimagina el viaje de los Tres Reyes Magos, quienes tras perderse por culpa del GPS llegan a Belén, un barrio de Trujillo Alto, Puerto Rico, donde viven una aventura que celebra la cultura, la familia y el espíritu de la temporada, atravesando selvas, nubes y hasta el fondo del mar. La función de este sábado 20 de diciembre a las 3:00 pm se realizará de manera comunitaria junto a The Venezuelan Alliance for Community Support, que incluirá entrega de juguetes. Las últimas funciones se presentarán en Teatro SEA antes del receso de invierno, el 3 y 4 de enero, 3:00 pm y el 5 de enero, 7:00 pm. En el 107 Suffolk Street, The Clemente Soto Vélez. Más información:https://teatrosea.org.

Foto: Cortesía Teatro SEA

“Asalto Navideño” con Willie Colón

Este sábado 20 de diciembre, el legendario músico y productor Willie Colón subirá al escenario del Westchester County Center (198 Central Ave, White Plains, NY 10606) para ofrecer un concierto inolvidable que repasará su trayectoria, sus grandes éxitos y su legado como uno de los referentes más importantes de la música latina. La leyenda de la salsa presenta el espectáculo titulado “Asalto Navideño – Live Concert”, este sábado 20 de diciembre. Bajo el concepto “Willie Colón & Friends”, el público disfrutará de una constelación de artistas invitados, entre ellos: Hildemaro, Roberto Quintero’s Salsa Project, Ex-Voces Originales de Los Adolescentes, Yutho, y Josimar y más. A las 8:00 pm. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.com o en línea directa: (888) 561 8757.

Foto: Cortesía

Parranda boricua en el South Bronx

El Bronx Music Heritage Center (BMHC) celebra la Navidad con la 11ª edición anual de la Melrose Parranda Walk, una alegre procesión musical puertorriqueña que recorrerá las calles de Melrose este domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm. El evento, gratuito y abierto al público, rendirá homenaje al legendario plenero José “Joseíto” Rivera, figura clave de esta tradición y participante habitual de las parrandas del BMHC.La caminata musical estará liderada por Jorge Vázquez, Bobby Sanabria ?músico nominado nueve veces al Grammy? y Matthew Gonzalez, y comenzará en el Bronx Music Hall (438 East 163rd Street), sede permanente del BMHC. Desde allí, la parranda hará paradas en casitas y jardines comunitarios del vecindario, culminando en Rincon Criollo, donde se ofrecerán palabras en honor a Joseíto Rivera. Más información: https://whedco.org/bronx-music/bronx-music-heritage-center-bmhc.

Foto: Audrey S Lee

Santa en el New York Marriott Marquis

Santa está de vuelta en el New York Marriott Marquis. En alianza con Levain Bakery, el hotel presenta el Very Merry Santa Brunch, una experiencia ideal para celebrar la temporada con comida festiva, fotos con Santa y vistas espectaculares de Times Square. El evento se llevará a cabo en el Broadway Lounge este sábado 20 de diciembre, con horarios de entrada cada hora entre 9:00 am y 12:00 pm. Durante 90 minutos, los asistentes podrán disfrutar de un buffet elevado que incluye omelets al momento, NY strip steak, pastelería artesanal, bagels neoyorquinos, una barra de chocolate caliente y muchas opciones más para toda la familia. Además, habrá una estación de galletas de Levain Bakery, perfecta para inspirar los clásicos regalos para Santa. Reservaciones: https://nymarriottmarquis.247activities.com.

Foto: Cortesía

Visite el ‘Calm Christmas Carousel’

El icónico carrusel navideño de dos pisos de Nueva York presenta una nueva iniciativa pensada para toda la familia: el Calm Christmas Carousel, una experiencia más tranquila y sensorialmente amigable en pleno corazón de Midtown. A partir de ahora, 34th Street Partnership ofrecerá horarios especiales de lunes a viernes, de 10:00 am a 11:00 am, en su ubicación de 33rd Street & Broadway, en Greeley Square. Durante estas sesiones, el carrusel funcionará sin música, con iluminación reducida y cupos limitados, lo que permite minimizar los tiempos de espera y crear un ambiente relajado y acogedor. El Christmas Carousel continúa abierto todos los días de 10:00 am a 10:00 pm hasta el 6 de enero de 2026. Para planear la visita y reservar boletos, visite: 34thstreet.org.

Fotos: Christmas Carousel at Greeley Square.

Usagi Holiday Market x Kayanoya Dashi en DUMBO

Esta Navidad, Usagi NY celebra su Holiday Market con una cuidada selección de marcas japonesas y de diseño, ideal para regalos y descubrimientos culturales en el corazón de DUMBO. Entre los participantes destaca Kayanoya, la reconocida marca japonesa de dashi premium, que ofrece degustaciones de su caldo insignia, además de sopas de miso y sales marinas, acercando al público a los sabores esenciales de la cocina japonesa. El mercado se realiza en Usagi NY (163 Plymouth St, Brooklyn) y estará abierto hasta el 24 de diciembre. Horarios: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y fines de semana de 10 a.m. a 5 p.m. Más información: https://www.usaginy.com.