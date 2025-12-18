Autoridades desarticulan banda de tráfico de drogas a lo largo de la Roosevelt Avenue

Una larga investigación sobre la venta de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas en la calle 93 de Jackson Heights, terminó con el arresto de 16 personas, según dieron a conocer esta semana las autoridades neoyorquinas.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, y el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York, Ricky J. Patel, anunciaron la acusación formal contra los 16 implicados, a quienes se les acusa de conspiración, narcotráfico y otros delitos cometidos en el área de la avenida Roosevelt, donde distribuían los estupefacientes.

En referencia a la investigación, la comisionada Jessica S. Tisch, detalló: “Estos individuos supuestamente operaban una descarada red de narcotráfico, con un mercado al aire libre que funcionaba las 24 horas en una calle residencial de Jackson Heights, vendiendo fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otros narcóticos peligrosos, incluso a agentes encubiertos. Llevaban a cabo sus actividades a plena vista, utilizando una calle del barrio como base de operaciones”.

Trece acusados ​​comparecieron el miércoles 17 ante el tribunal para la lectura de cargos, en virtud de una acusación formal de 47 cargos que los imputa a todos por conspiración en cuarto grado y, a algunos de ellos, por venta de sustancias controladas en segundo y tercer grado, entre otros delitos. Tres de los acusados ​​—Jonathan Mendoza, Brian Zamudio y Moises Andon— fueron acusados ​​de operar como importantes narcotraficantes. (Véase el anexo).

Uno de los aimplicados ​​comparecerá ante el tribunal en una fecha posterior y dos se encuentran prófugos, informaron las autoridades.

La investigación

La investigación de la Fiscalía de Distrito comenzó en febrero de 2024 en respuesta a las denuncias recibidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sobre la venta de drogas en Jackson Heights. El operatico, realizado en conjunto con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, incluyó compras encubiertas de drogas y vigilancia electrónica autorizada por un tribunal.

La fiscal de distrito Katz declaró que, según la acusación y la investigación, los acusados ​​vendían cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas, incluyendo Percocet, en la calle 93, cerca de la esquina de la Avenida 35. Muchas de las ventas se realizaban frente a la casa del acusado Roberto Maldonado, donde había sillas de jardín instaladas en el exterior.

“Mi oficina ha priorizado abordar los problemas urgentes en la avenida Roosevelt y sus alrededores para garantizar la protección de las familias y los residentes de la zona”, dijo Katz.

Desde Rikers

Se alega que el presunto cabecilla, Mendoza, continuó dirigiendo la operación incluso después de ser encarcelado en Rikers Island por otro delito, a través de llamadas telefónicas a su novia, la acusada Diana Idrovo.

Los agentes encubiertos realizaron 26 compras de sustancias controladas por un valor aproximado de $10,400. Estas compras incluyeron aproximadamente 200 gramos de cocaína.

Tras las órdenes de registro autorizadas por el tribunal dieron como resultado la incautación de:

Más de 300 gramos de fentanilo

Más de 2 kilos de cocaína

Una pistola de 9 mm y dos cargadores de alta capacidad con munición

Más de 16 gramos de oxicodona

30 gramos de metanfetamina cristalina

160 gramos de éxtasis

Varias balanzas y contadoras de billetes

Más de 30.000 dólares en efectivo

Se presentaron cargos adicionales contra siete de los acusados, y también contra un nuevo acusado, Mario Castillo.

La jueza de la Corte Suprema de Queens, Leigh Cheng, ordenó a los acusados ​​comparecer nuevamente ante el tribunal en diversas fechas de enero. De ser declarados culpables del cargo principal, Mendoza, Zamudio y Andon se enfrentan a cadena perpetua.