Cómo eliminar las arrugas del cuello: 5 trucos que sí funcionan

Una de las zonas más olvidadas en la rutina de cuidado personal es el cuello, a pesar de que su piel es más delgada, delicada y propensa a marcar el paso de los años a través de arrugas.

La buena noticia es que existen hábitos sencillos y constantes que pueden ayudar a mejorar visiblemente su apariencia sin recurrir, necesariamente, a tratamientos invasivos o quirúrgicos.

Con el aporte de expertos, te compartimos algunos remedios caseros que puedes aplicarte y que realmente sí funcionan, siempre que los emplees con la debida frecuencia.

5 trucos para eliminar las arrugas del cuello

1. Grenetina: un aliado del colágeno

La grenetina o gelatina sin sabor es rica en colágeno, una proteína clave para mantener la elasticidad y firmeza de la piel. Además de consumir alimentos ricos en colágeno, también puede aplicarse de forma tópica.

Una mascarilla casera sencilla consiste en mezclar dos cucharadas de grenetina en polvo con una taza de jugo de naranja natural.

Tras dejar reposar la mezcla, se aplica sobre el cuello limpio y se deja actuar durante 10 minutos antes de retirar con abundante agua. Usada con constancia, puede ayudar a mejorar la textura de la piel.

2. Ejercicios faciales para el cuello

El cuello también necesita movimiento. Ejercitar esta zona fortalece los músculos y estimula la circulación. Realizarlos a diario puede marcar una diferencia con el tiempo. Algunos de los más efectivos son:

Mover las comisuras de los labios hacia ambos lados

Sacar la lengua durante 60 segundos para trabajar la zona bajo la mandíbula

Elevar el rostro hacia el techo simulando un beso al aire

Presionar la lengua contra el paladar mientras se eleva la barbilla

3. Limpieza e hidratación constante

Una piel limpia absorbe mejor los productos hidratantes. Incorporar el cuello a la rutina facial diaria es fundamental: limpiarlo con productos suaves y aplicar cremas hidratantes adecuadas al tipo de piel.

Además, la hidratación también debe venir desde el interior. Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a mantener la piel flexible y con mejor apariencia.

4. Protección solar todos los días

La exposición al sol es uno de los principales factores del envejecimiento prematuro. Aplicar protector solar en el cuello, incluso en días nublados, ayuda a prevenir la pérdida de colágeno y elasticidad causada por los rayos ultravioleta.

Este hábito es clave para evitar que las arrugas se profundicen.

5. Remedios naturales como complemento

Existen remedios caseros populares que, aunque no cuentan con respaldo científico sólido, pueden funcionar como complemento en la rutina de cuidado.

Mascarillas de clara de huevo, yogur con levadura de cerveza o lociones de vinagre de sidra de manzana son algunas de las más utilizadas. Siempre es recomendable probarlos con precaución y observar la reacción de la piel.