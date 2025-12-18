Cuatro jueces se apartan de caso millonario ligado a exlíder demócrata en Brooklyn

El litigio que involucra más de $2 millones de dólares de inversionistas internacionales y al veterano líder demócrata Frank Seddio sigue acumulando giros inesperados en Brooklyn con la reciente recusación de al menos cuatro jueces.

El martes, el juez Richard Montelione se apartó del caso tras descubrir que Seddio había contratado a un abogado que representaba al magistrado en un proceso ajeno, lo que generó un conflicto de intereses. Minutos después, el juez Richard Velásquez también se recusó, sin ofrecer explicaciones.

Actualmente, el juez Francios Rivera ha asumido la causa, convirtiéndose en el quinto magistrado en ser asignado.

El litigio se originó cuando los inversionistas depositaron $2 millones de dólares con el abogado Mark David Graubard para demostrar que contaban con fondos para una posible inversión inmobiliaria con Sam Sprei, socio de Seddio.

Al intentar recuperar el dinero, aseguran que Graubard se negó a mostrar pruebas de los fondos, lo que llevó a la presentación de la demanda en la Corte Suprema de Brooklyn y a la emisión de una orden de restricción que detuvo sus reclamaciones.

Información clara

Los jueces han exigido durante el último año información clara sobre la ubicación del dinero y la rendición de cuentas de todos los involucrados.

La semana pasada, Montelione estaba a punto de emitir una orden de arresto contra Graubard y sanciones contra Seddio por supuestas tácticas dilatorias, antes de su recusación.

“Creía que el caso había sido desestimado. No tengo nada que ver con este asunto”, declaró Seddio al New York Post, quien elogió la designación del juez Rivera como reemplazo y minimizó su vínculo con Graubard, a pesar de otras demandas previas que los relacionan.

Mientras tanto, los inversionistas afectados, entre ellos Angelos Metaxas y Pertshire Investments LP, han iniciado acciones legales federales alegando que Seddio, Graubard y otros han obstaculizado sus intentos de recuperar los fondos.

Lauren Zimmerman, abogada de los inversionistas, calificó para el Post el manejo del caso como un “abuso descarado del proceso judicial” y afirmó que esperan que el sistema estatal actúe con firmeza para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.