Dónde queda el mercado navideño más antiguo del mundo y qué ofrece

Los mercados navideños forman parte esencial del paisaje urbano durante diciembre y atraen cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Luces, vino caliente y puestos decorados definen una tradición que hoy parece inseparable de la Navidad, pero cuyo origen dista mucho del ambiente festivo actual.

La tradición de los mercados navideños se remonta oficialmente a finales del siglo XIII. El año 1296 es citado como la primera referencia documentada, aunque algunas fuentes sitúan el inicio en 1298. En cualquier caso, aquellos mercados tenían un propósito muy distinto al actual.

Lejos de la celebración y el ocio, el primer mercado navideño documentado surgió como una respuesta a la necesidad de supervivencia durante el invierno. En esa época, asegurar el abastecimiento de alimentos y productos básicos para la población era una prioridad absoluta en las ciudades europeas.

Ese primer mercado tuvo lugar en Viena y no se denominaba mercado de Navidad, Adviento ni Christkindlmarkt. Se conocía simplemente como “mercado de diciembre” y reunía a comerciantes autorizados a vender productos esenciales durante los meses más fríos del año.

Según el Instituto Austriaco de Registros, el duque Alberto I concedió a los comerciantes de Viena el derecho de organizar este mercado con el objetivo de garantizar el suministro invernal. Allí se vendían carne, pan, cestas y utensilios, muy lejos del concepto actual.

De mercado invernal a tradición navideña global

Con el paso de los siglos,estos mercados de invierno fueron transformándose y adoptando elementos festivos vinculados a la Navidad. El pan de jengibre, las almendras tostadas y el vino caliente se incorporaron gradualmente, dando forma a la tradición que hoy se reconoce en gran parte del mundo.

Desde Austria y Alemania, los mercados navideños se expandieron por Europa y más tarde a otros continentes. Actualmente existen grandes mercados en Estados Unidos, Canadá, Japón e incluso en Australia, donde se celebran durante el verano austral, manteniendo el espíritu navideño europeo.

En Viena, aquel mercado original evolucionó hasta convertirse en una red de 14 mercados navideños oficiales. Según la oficina de prensa de la ciudad, hoy existen 911 puestos distribuidos por distintos puntos, muchos de ellos dedicados a comida y bebida tradicional.

El Christkindlmarkt de Viena, ubicado en la Rathausplatz, es el más famoso y uno de los más visitados. Con 96 puestos, suele considerarse heredero de la tradición iniciada en la Edad Media, aunque su ubicación y formato han cambiado varias veces a lo largo de la historia.

Antes de instalarse frente al Ayuntamiento, el mercado pasó por distintos emplazamientos. Desde el Thomasmarkt del siglo XVII hasta su traslado a Freyung y luego a Am Hof, no fue hasta 1842 cuando adoptó definitivamente el nombre de Christkindlmarkt.

Hoy, el Christkindlmarkt de Viena es considerado uno de los mejores mercados navideños del mundo. CNN destacó recientemente su atmósfera única, con noria gigante, tren de renos y una gran corona de Adviento que cautivan a más de tres millones de visitantes cada año.