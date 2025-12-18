Jeremy Allen White se declara un fanático de los bienes raíces

En una reciente entrevista, el actor Jeremy Allen White contó que uno de sus pasatiempos es entrar a la página web de agencias de bienes raíces y ver propiedades disponibles.

Aunque se declara como un fanático de los bienes raíces, Allen White no compra las propiedades que ve. “No compro nada, pero me gusta fantasear. Les envío anuncios a mis amigos y me dicen: ‘¡Cómpralo ya!’”, contó en el podcast ‘Smartless’, presentado por Jason Bateman , Sean Hayes y Will Arnett.

Su búsqueda de propiedades en las páginas especializadas no solo se centra en Los Ángeles o en Nueva York, sino en cualquier ciudad que visita por compromisos laborales o paseos.

Explicó que cada vez que está en una ciudad nueva y le resulta agradable, se concentra en buscar propiedades disponibles en el mercado. Muchas veces busca y fantasea con mudarse a esa ciudad.

Una de las veces que le pasó fue cuando conoció Bisbee, Arizona, durante un viaje por carretera en Estados Unidos. “Es un pueblo muy pequeño, pero muy acogedor. Pasamos la noche allí en un hostal. Al día siguiente me levanté y estuve paseando y hablando con la gente del lugar. Y nadie con quien hablé era de Bisbee”, explica.

Consideró invertir en una propiedad en esa zona de Arizona y convertirla en una especie de casa vacacional y de retiro, pues no podrá dejar del todo Los Ángeles por sus compromisos laborales.

Por los momentos, el protagonista de la serie ‘The Bear’ tiene propiedades en Los Ángeles y Brooklyn. Su residencia principal está ubicada en Studio City, California, y hace un tiempo reveló que estaba desarrollando un proyecto de reforma en esa misma propiedad.

Allen White habló sobre el proyecto en una entrevista que dio a la revista ‘GQ’ hace un par de años. Dicha propiedad data de los años 20, pero nunca mostró oficialmente el resultado final de la reforma.

