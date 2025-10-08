Jeremy Allen White hizo un inusual comentario sobre Rosalía: “Es maravillosa”

El actor Jeremy Allen White hizo un inesperado comentario sobre su expareja, la cantante española Rosalía, con quien tuvo una breve relación entre 2023 y 2024. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, fueron vistos caminando juntos por Los Ángeles y compartiendo en eventos públicos.

Durante su paso por la alfombra roja del estreno en Madrid, España, de su nueva película Springsteen: Deliver Me from Nowhere, cinta biográfica de Bruce Springsteen y protagonizada por White, el famoso actor tuvo un encuentro con los medios en el que respondió varias preguntas.

Durante su charla con Los40, Jeremy Allen White fue cuestionado sobre cuál es su artista español favorito. Sin dudarlo, la estrella de ‘The Bear’ respondió con Rosalía.

“Rosa, Rosalía, la quiero muchísimo, es maravillosa. Es flamenco”, declaró sin dudarlo. “Por lo demás, no, no se me ocurre nada, ahora mismo no”.

Esta es la primera vez que Jeremy Allen White habla sobre Rosalía tras su ruptura. Según dijo una fuente a US Weekley en noviembre de 2023, la relación comenzó siendo una amistad que luego se volvió romántica.

Aunque mantuvieron su romance bajo perfil y sin confirmar nada públicamente, en 2024 la pareja se separó. Según dijo una fuente, la relación se “enfrió” durante los meses previos a la ruptura. En septiembre de 2024 White fue visto besando a su coprotagonista de The Bear Molly Gordon y se presumió que su romance con Rosalía había llegado a su fin.

Rosalía no se ha referido a su romance con Allen White. En una entrevista para ELLE, Rosalía se refirió a su sexualidad. “Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza”, describe la entrevistadora.

De manera muy breve, Rosalía responde que solo la guía la libertad. “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”. Se sabe que Rosalía tuvo un romance con la actriz Hunter Shafer en 2019. Aunque la artista no ha hablado públicamente sobre esto, la actriz de ‘Euphoria’ sí abordó el tema en una entrevista para GQ en 2024. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, confesó Hunter.

