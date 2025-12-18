Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 18 de diciembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 18 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 18 de diciembre

Los números ganadores son: 06 11 21 23 24 26 30 32 34 37 39 40 46 50 51 53 58 71 77 78

Números ganadores de Numbers del jueves 18 de diciembre

Combinación mediodía: 08 05 01

Combinación noche: 05 09 04

Números ganadores de Win 4 del jueves 18 de diciembre

Combinación mediodía: 01 09 00 02

Combinación noche: 03 03 00 08

Números ganadores de Take 5 del jueves 18 de diciembre

Combinación mediodía: 12 14 26 30 38

Combinación noche: 05 10 25 35 38

Números ganadores de Cash4Life del jueves 18 de diciembre

Los números ganadores son: 20 26 46 57 60

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas maneras para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

Tras esto, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría llevar a problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

