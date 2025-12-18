Nuevas reglas de SNAP en 2026 limitarán la compra de refrescos y golosinas

A partir de 2026, millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentarán restricciones más estrictas sobre qué alimentos y bebidas podrán comprar con sus beneficios mensuales. La medida busca reorientar el programa hacia opciones con mayor valor nutricional.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó exenciones estatales que permiten prohibir el uso de fondos de SNAP para artículos considerados de bajo valor nutricional, como refrescos, dulces, bebidas energéticas, bebidas azucaradas y ciertos postres procesados, según el Food and Nutrition Service.

Las prohibiciones se implementarán de forma escalonada conforme cada estado finalice su plan operativo durante 2026.

En total, alrededor de 18 estados ya cuentan con aprobación federal para aplicar estas limitaciones.

Aunque las reglas varían por entidad, muchas impedirán comprar bebidas carbonatadas azucaradas, golosinas y snacks altos en azúcar con tarjetas EBT.

-Indiana dejará de permitir la compra de dulces y bebidas azucaradas el 1 de enero de 2026.

-Florida aplicará restricciones a refrescos, dulces y postres preparados en abril de 2026.

-Texas planea prohibir bebidas endulzadas y golosinas con SNAP a partir del 1 de abril de 2026.

Las modificaciones forman parte de la iniciativa del USDA ‘Make America Healthy Again’, cuyo objetivo es enfocar SNAP en la nutrición y reducir problemas de salud relacionados con la dieta al limitar productos con alto contenido de azúcar y bajo aporte nutritivo.

Funcionarios federales han respaldado las exenciones como una vía para fomentar hábitos alimenticios más saludables entre hogares de bajos ingresos.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., apoyaron las medidas para alinear la asistencia alimentaria con mejores resultados de salud a largo plazo.

No obstante, la propuesta genera debate. Críticos advierten que las prohibiciones podrían restringir la elección del consumidor, crear estigmas y complicar la operación en caja para los comercios.

Defensores sostienen que las reformas fortalecen el propósito nutricional del programa y ayudan a prevenir enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar.

