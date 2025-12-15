CMS reactiva la cobertura de telesalud en Medicare prestada hasta el 30 de enero de 2026

Con una vigencia hasta el 30 de enero de 2026, Medicare restaurará las flexibilidades de telesalud, una medida que afectará a millones de beneficiarios. Esta medida incluye el reembolso retroactivo de servicios prestados durante el cierre gubernamental, en una nueva etapa en atención digital.

Este anuncio resuelve definitivamente la incertidumbre en torno a los reclamos por la interrupción en los servicios de telesalud de Medicare que se interrumpieron durante el cierre del gobierno federal.

En una guía publicada a fines de noviembre, los Centros de Servicios Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) confirmaron que los servicios de telesalud brindados durante este lapso de 43 días, se reembolsará de manera retroactiva, garantizando que proveedores y los pacientes no carguen con los costos de la atención brindada.

Esta aclaración fue emitida oficialmente durante una sección de preguntas sobre telesalud realizada entre el 20 de noviembre y una edición especial de MLN Connects del 21 de noviembre. En ambas sesiones, los CMS confirmaron que restablecerán todas las flexibilidades de telesalud de Medicare para los servicios prestados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026.

Durante este periodo, las reclamaciones se procesarán bajo las mismas reglas que estaban en vigor antes del cierre, “como si no se hubiera producido ningún lapso”, confirmaron los organismos.

Una aclaración necesaria

Este anuncio llega tras semanas de confusión para los proveedores luego de la suspensión de las principales autorizaciones de telesalud durante el cierre del gobierno, cuando las exenciones que permitían a los beneficiarios de Medicare recibir servicios de telesalud independientemente de su ubicación geográfica o lugar de origen quedaron suspendidas.

Esta laguna provocó que los contratistas administrativos de Medicare no pudieran determinar si las reclamaciones que recibían cumplían con la legislación anterior a la exención, lo que provocó que retuvieran de manera generalizada las devoluciones de estas reclamaciones.

Luego, el Congreso extendió retroactivamente las disposiciones de telesalud y la agencia ordenó a los contratistas que procesaran las solicitudes del período de cierre bajo las autoridades restauradas, eliminando las restricciones establecidas antes de la exención.

Con esto, los CMS aseguran que con esta determinación, el problema ya quedó resuelto.

¿Qué implican estos cambios en la operación de los CMS?

Esta medida implica que los beneficiarios de Medicare sigan recibiendo servicios de telesalud desde cualquier lugar, incluidos sus hogares, hasta el 30 de enero de 2026. De acuerdo con el CMS, esta cobertura aplica a los servicios médicos prestados durante el cierre y después, siempre que cumplan con los requisitos estándar de facturación y cobertura de Medicare.

La agencia también responderá por las reclamaciones devueltas o retrasadas, así como los servicios de telesalud prestados en zonas no rurales o en los hogares de los pacientes durante el cierre. Para ello, los CMS instruyeron a los contratistas que procesen dichas reclamaciones una vez que se vuelvan a presentar.

Dichas reclamaciones ahora son elegibles para ser reembolsadas y los CMS solicitan a los beneficiarios que vuelvan a presentarlas.

Finalmente, los CMS también esperan que los proveedores identifiquen a los beneficiarios que pagaron con sus recursos los servicios de telesalud brindados durante el cierre y, una vez que Medicare procese las reclamaciones reenviadas, cualquier sobrepago deberá reembolsarse.

