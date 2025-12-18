Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 18 de diciembre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 99% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 26% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 17.4 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:15 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 30 y los 57 grados Fahrenheit (-1 y 14 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 85% por la mañana, 8% por la tarde y 85% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.