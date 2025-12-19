Alexandria Ocasio Cortez sobre potencial contienda por la presidencia de EE.UU. con J.D. Vance: “Yo lo pararé”

NUEVA YORK – La representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez (AOC), afirmó que es capaz de “parar” a J.D. Vance en caso de que ambos se midan en una contienda por la presidencia de Estados Unidos en el 2028.

“Estas encuestas como dentro de tres años son lo que son, pero que conste en récord...Yo lo pararé, yo lo pararé“, declaró la congresista de origen boricua a preguntas de Pablo Manríquez, editor de Migrant Insider.

Las expresiones de la legisladora del distrito 14 de NYC, que abarca zonas de El Bronx y Queens, se dieron a raíz de los resultados de una encuesta de The Argument/Verasight que la ubica adelante en una potencial batalla por la máxima posición gubernamental en Estados Unidos.

En la indagatoria, realizada entre el 5 y 11 de diciembre, un 51% de los consultados dijo que apoyaría a AOC versus el 49% que se inclinó por el republicano.

Desde su cuenta en la red social X, AOC había compartido la noticia el martes, pero se limitó a añadir como comentario la expresión “Bloop”.

Los resultados del más reciente sondeo se basaron en las respuestas de 1,521 votantes registrados. El margen de error es de +/- 2.7 puntos porcentuales, lo que significa que AOC y Vance están estadísticamente empatados.

La encuesta arrojó que Vance es más popular entre electores blancos, con un 57% diciendo que votaría por el actual vicepresidente y un 43% por la progresista.

Por el otro lado, la congresista lidera entre votantes negros con un 79% del apoyo y entre los hispanos con 64%.

Con base en el género de los encuestados, el 54 % de los hombres dijo que votaría por Vance y el 56 % de las mujeres por Ocasio Cortez.

Los votantes con mayor educación se inclinaron en mayor proporción a AOC con un 56% versus el 44% a Vance.

Un dato interesante fue que un 8% de los que votaron por Donald Trump en las pasadas elecciones del 2024 manifestó que votaría por la demócrata de esta postularse para la candidatura en el 2028.

En el caso de Vance, un 5% de quienes votaron por la exvicepresidenta Kamala Harris en noviembre pasado lo apoyaría para llegar a la Casa Blanca.

Ocasio Cortez y Vance son de los nombres que más suenan como potenciales candidatos a la presidencia de EE.UU. en las próximas elecciones generales.

Lo anterior se debe a la creciente influencia y ascenso que han tenido dentro de las filas de sus respectivos partidos.

En el caso de Partido Demócrata, figuras como Harris y el exsecretario del Departamento de Transporte Pete Buttigieg también son mencionados como posibles candidatos presidenciales. Otro nombre que se discute es el del gobernador de California, Gavin Newsom.

Según otra encuesta de Yale este mes, Ocasio-Cortez lidera entre los votantes jóvenes demócratas en unas hipotéticas primarias presidenciales.

Los hallazgos apuntan a que AOC tiene una ventaja de dos dígitos sobre la exvicepresidenta Kamala Harris, Newsom y otros posibles precandidatos.

En el caso del Partido Republicano, Vance se vislumbra como el favorito para la nominación presidencial. El actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, también estaría siendo considerado.

Una encuesta de The Center Square Voters’ Voice Poll, realizada por Noble Predictive Insights, en octubre reveló que Vance se encuentra al tope de la lista de favoritos para candidato republicano a la presidencia.

“Entre 978 republicanos registrados y 178 independientes, J.D. Vance se posicionó como el favorito entre un grupo de posibles candidatos a las primarias republicanas y figuras destacadas del Partido Republicano. El 38% de los republicanos indicó que votaría por Vance si las primarias republicanas se celebraran el día de la encuesta, al igual que el 41% de los independientes encuestados”, especifica un análisis del centro.

