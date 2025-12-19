Jueza de Wisconsin que ayudó a mexicano a evadir arresto de agentes de ICE en corte es declarada culpable por un jurado

NUEVA YORK – Hannah Dugan, la jueza de Wisconsin que ayudó a un migrante mexicano a evadir a agentes en una corte, fue hallada culpable de obstrucción por un jurado este jueves.

En abril, las autoridades federales habían acusado a la jueza de distrito del condado Milwaukee del delito de obstrucción y del delito menor de ocultar a una persona para evitar su detención. La jueza desvió a los agentes y dirigió a Eduardo Flores Ruiz hacia una salida privada por donde logró escapar temporalmente. Posteriormente, el hispano fue arrestado.

El reporte de la agencia de noticias Associated Press especificó que los agentes llegaron al tribunal para detener a Flores Ruiz, luego de conocer que el hombre, de 31 años, había reingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Flores Ruiz había sido citado a una audiencia por un caso estatal de agresión.

Cuando la jueza se enteró de que los agentes se encontraban en el exterior de su sala esperando a Flores Ruiz, salió para confrontarlos. La mujer les dijo que, bajo la orden de arresto administrativa, no podían detener al acusado. La jueza además le indicó a los agentes que se tenían que dirigir a la oficina del juez principal.

En ese lapso, Dugan le dijo a Flores Ruiz y a su abogado que podía asistir a su próxima audiencia vía Zoom y los sacó por una puerta privada. Finalmente, los oficiales migratorios ubicaron al hispano en el pasillo, y, tras una persecución, lo arrestaron.

En su defensa, los abogados de la jueza argumentaron que su clienta intentaba seguir los protocolos del juzgado, que exigen que los empleados judiciales informaran a sus superiores sobre la presencia de cualquier agente de inmigración.

Tras ser declarada culpable, la magistrada se enfrenta hasta a cinco años de prisión.

Al jurado le tomó unas seis horas llegar al veredicto.

Dugan y sus abogados no dieron declaraciones a la prensa.

El 14 de noviembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que había removido del país al mexicano.

De acuerdo con el comunicado del DHS, el 18 de abril, ICE, con la asistencia del FBI, (Negociado Federal de Investigaciones), llevó a cabo una “operación selectiva” para arrestar a Flores Ruiz, “un inmigrante indocumentado con un historial de delitos violentos, en el Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee”.

El DHS resaltó que Flores Ruiz carga con un amplio historial delictivo que incluye acusaciones por estrangulamiento y asfixia, agresión y violencia doméstica.

El caso del mexicano pone de relieve el incremento de la presencia de efectivos migratorios en las cortes como parte de la estrategia de la Administración Trump para aumentar los arrestos y las deportaciones.

Los arrestos de migrantes en medio de procesos judiciales en los tribunales han dividido las opiniones. Los opositores afirman que son ilegales si los agentes no cuentan con una orden judicial, y asocian el proceder con violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución y el debido proceso de ley. Las autoridades migratorias sostienen que cuentan con la facultad para realizarlos amparadas en órdenes administrativas.

Organizaciones como National Immigrant Justice Center (NIJC) y Democracy Forward presentaron en julio pasado una demanda ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia en la que disputan el arresto de migrantes en cortes en casos civiles.

En el recurso se plantea que los demandantes acudieron a sus audiencias con la intención de solicitar protección u otro estatus legal en Estados Unidos, y que abogados del Departamento de Justicia (DOJ) le solicitaron a los jueces de inmigración que desestimaran sus casos.Cuando el juez accedió a la desestimación, a pesar de las objeciones de los demandantes, estos fueron arrestados y detenidos por agentes de ICE y del DHS que se encontraban esperando en el exterior del juzgado.

A juicio de los peticionarios, las políticas del DHS y del DOJ privan a las personas del debido proceso y crean un ambiente de miedo que desalienta a los migrantes a acudir a las audiencias.

