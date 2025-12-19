Knicks consiguen séptima victoria al hilo con triple agónico de Jalen Brunson

Los New York Knicks consiguieron la séptima victoria al hilo, contando el título de la NBA Cup, tras derrotar de forma agónica 114-113 a los Indiana Pacers.

Jalen Brunson, quien terminó con 25 puntos, encestó un triple restando 4.4 segundos en el reloj que le dio la victoria a Nueva York sobre Indiana. El base estrella también capturó siete rebotes y siete asistencias.

Mikal Bridges añadió 22 puntos y ocho rebotes, y Tyler Kolek consiguió 16 puntos y 11 asistencias, ambos récords personales, en una noche en la que los campeones de la Copa NBA estuvieron en inferioridad numérica y cayeron en una desventaja inicial de 16 puntos.

En este duelo entre los dos finalistas de la Conferencia Este, ambos equipos llegaron con múltiples bajas.

Los Knicks jugaron sin los pívots Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson, ni con los bases Josh Hart, Deuce McBride y Landry Shamet. Indiana aún tiene cuatro jugadores lesionados: los bases Tyrese Haliburton y Ben Sheppard, y los aleros Aaron Nesmith y Obi Toppin.

Knicks tuvo que venir de atrás ante Indiana

Abajo 28-12, los Knicks se acercaron a 62-59 al descanso, pero se quedaron abajo 83-68 al final del tercer cuarto. Remontaron para tomar ventaja de 95-94 con un triple de Kolek desde 5 metros a falta de 8:41.

Indiana rompió un empate a 99 con un parcial de 10-3, pero los Knicks empataron a 111 con un triple de Anunoby a falta de 1:51.

Siakam puso arriba a Indiana con dos tiros libres y solo 15 segundos en el reloj para el equipo de Nueva York.

Brunson encestó el triple y puso arriba a los Knicks por solo un punto. Indiana intentó una jugada, luego de un tiempo fuera, pero perdieron el balón y se quedaron sin oportunidad de ganarlo.

Los campeones defensores de la Conferencia Este sufrieron su tercera derrota consecutiva desde que el entrenador Rick Carlisle ganó su partido número 999.

Necesita una más para convertirse en el undécimo miembro del exclusivo club de las 1000 victorias y el primero desde el entonces entrenador de Filadelfia, Doc Rivers, en noviembre de 2021.

Sigue leyendo:

– Timberwolves retirarán el dorsal 21 de Kevin Garnett tras años de distanciamiento

– Knicks logran primer título en medio siglo al ganar la NBA Cup