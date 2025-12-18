Timberwolves retirarán el dorsal 21 de Kevin Garnett tras años de distanciamiento

Los Minnesota Timberwolves alcanzaron un acuerdo con Kevin Garnett, máxima leyenda de la franquicia, para retirar el dorsal 21 que utilizó el exjugador durante su carrera, en una ceremonia que se llevará a cabo en las próximas dos temporadas, según informó ESPN.

Garnett se retiró como jugador de la NBA en 2016 defendiendo los colores de Minnesota, equipo que lo seleccionó en el Draft de 1995 y en el que disputó 14 de sus 21 temporadas en la liga. Sin embargo, el homenaje había quedado en suspenso debido a un conflicto con el entonces propietario del equipo, Glen Taylor, lo que llevó al ala pívot a rechazar la retirada de su número.

La situación cambió tras la venta de la franquicia en junio, cuando un grupo inversor encabezado por el exbeisbolista Alex Rodríguez asumió el control del equipo. Este movimiento permitió recomponer la relación y abrió la puerta para que Garnett acepte también un rol como embajador de los Timberwolves.

Garnett es el único jugador en la historia de Minnesota que ha ganado el MVP de la temporada regular. Además, lidera la mayoría de los récords estadísticos de la franquicia, incluidos partidos disputados, puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones.

Aunque nunca logró el campeonato de la NBA con los Timberwolves, el equipo clasificó a los playoffs en ocho temporadas consecutivas durante su etapa, aunque no pudo superar la segunda ronda.

En el verano de 2007, Garnett fue traspasado a los Boston Celtics en una operación múltiple que envió a cinco jugadores a Minnesota. En su primera temporada en Boston, el ala pívot conquistó el único anillo de su carrera. Posteriormente, tras seis campañas y una nueva aparición en las Finales sin éxito, pasó a los Brooklyn Nets.

Garnett regresó a Minnesota para cerrar su trayectoria profesional y se retiró definitivamente al finalizar la temporada 2015-2016. A lo largo de su carrera disputó 1.462 partidos en la NBA, con promedios de 17,8 puntos y 10 rebotes, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia de la liga.

