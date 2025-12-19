Retiro sorpresivo en la contienda por la gobernación de NY: tira la toalla Elise Stefanik

La congresista Elise Stefanik anunció este viernes de manera sorpresiva que suspendía su campaña por la nominación republicana a la gobernación de Nueva York, y que no buscará la reelección en la Cámara Baja federal.

“No he llegado a esta decisión a la ligera. Estoy verdaderamente conmovida y agradecida por el histórico y abrumador apoyo de republicanos, conservadores, independientes y demócratas de todo el estado a nuestra campaña para salvar Nueva York”, dijo la aliada del presidente Donald Trump en un comunicado firmado desde Saratoga, norte del estado.

Al ofrecer detalles de su decisión, la legisladora por el distrito 21 explicó que “aunque habríamos ganado esta primaria de manera contundente, no es un uso eficaz de nuestro tiempo ni de sus generosos recursos dedicar la primera mitad del próximo año a una primaria republicana innecesaria y prolongada, especialmente en un estado tan desafiante como Nueva York”.

Stefanik, que en las últimas semanas había atacado de manera frontal a la gobernadora en funciones Kathy Hochul, expresó que en este momento de su vida prefiere enfocarse más en su familia. “He reflexionado profundamente sobre esto, y sé que, como madre, sentiría un profundo arrepentimiento si no me enfocara aún más en la seguridad, el crecimiento y la felicidad de mi hijo pequeño, especialmente a su corta edad”.

While spending precious time with my family this Christmas season, I have made the decision to suspend my campaign for Governor and will not seek re-election to Congress. I did not come to this decision lightly for our family.



Apenas trascendió la noticia, el portavoz de la campaña de Hochul, Ryan Radulovacki, dijo: “Elise Stefanik finalmente ha reconocido la realidad: si te postulas contra la gobernadora Kathy Hochul, vas a perder. Mientras Donald Trump aumenta los costos para los neoyorquinos y ataca a este estado de manera implacable, la gobernadora Hochul ha reducido los impuestos a la clase media, ha devuelto dinero a los bolsillos de los neoyorquinos y ha enfrentado a esta administración, ganando cada vez que Nueva York ha sido atacado”.

También lanzó dardos contra el otro aspirante republicano que busca liderar el estado Empire. “El hecho es que Bruce Blakeman, “100% MAGA”, viajó hasta Washington, D.C. para celebrar los costosos aranceles de Trump”.

De su lado, el presidente del Partido Republicano en Nueva York, Ed Cox, aclaró que Stefanik seguirá ocupando su cargo de liderazgo en las filas del NYGOP. “Respetamos su decisión y le agradecemos sus esfuerzos”.

Cox también aprovechó para cerrar filas en torno a la candidatura de Bruce Blakeman. “Cuenta con mi respaldo y exhorto a nuestro Comité Estatal y a los líderes del partido a unirse a mí. Bruce es un luchador que ha demostrado que sabe cómo ganar en terrenos políticos difíciles”.

Una encuesta publicada esta semana por Siena College mostró a Elise Stefanik detrás de la gobernadora Hochul por 19 puntos, y a Blakeman aún más rezagado, con una desventaja de 25 puntos.