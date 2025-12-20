Alejandro Fernández planea preservar el legado de Vicente Fernández con sus seguidores

Vicente Fernández, más conocido como ‘El Charro de Huentitán’, sin duda alguna ha dejado una huella en la música mexicana, quien además, el pasado 12 de diciembre, cumplió un año más de haber fallecido. Esta vez, su hijo, el cantante Alejandro Fernández, aprovechó para mencionar la idea que tiene de la posibilidad de poder formar un museo para seguir manteniendo el legado que dejó su padre, pero de otra forma, más allá de la música.

A través de los medios de comunicación manifestó el deseo que tienen, y para lograrlo desean realizarlo en el lugar donde él vivió, pero destacó que, por el momento, no se podrá, dado que sigue siendo el hogar de su progenitora. Por lo cual deberán esperar un poco: “Queremos hacer un museo de mi papá, pero no voy a sacar a mi mamá de su casa para hacer el museo. No sé si hacerlo”, explicó.

Fernández mencionó que todo parte del hecho de que las personas puedan observar de primera mano el lugar donde él pasaba sus mejores momentos, ya fuese desde el descanso, una comida o simplemente una distracción más allá de cuando estaba trabajando, es decir, conocer otra faceta de él.

“La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre, hacer como algo chingón o, si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”, resaltó durante la conversación.

Alejandro destacó que el vínculo con su padre era bastante armónico y también lo orientaba en cuanto a su carrera profesional. Por ello, destacó que, aunque ya pasaron 4 años, se sigue sintiendo ese vacío que dejó su partida física. Pero cada 12 de diciembre lo que hacen es reunirse para recordarlo de manera positiva y poder resaltar lo que él logró en vida.

“Más que tristeza, después de cuatro años, nos reunimos para celebrar a mi papá, aunque se sigue extrañando todo, llegar y platicarle mis proyectos, que me diera consejos; platicarle cómo me había ido en mis conciertos. Teníamos una relación súper, súper bonita y muy cercana, y obviamente todo eso cuesta soltarlo”, añadió sobre su padre, Vicente Fernández.

