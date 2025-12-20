Nueva reglas en la NBA para reforzar controles y proteger la integridad del juego ante apuestas

La NBA recordó a todas sus franquicias que la liga quiere controlar qué tipos de apuestas se ofrecen en sus partidos, una señal clara de que continuará negociando con casas de apuestas y organismos reguladores para reforzar la integridad de la competición.

Las nuevas medidas llegan dos meses después de los arrestos del escolta de Miami Terry Rozier y del entrenador de Portland Chauncey Billups, ambos involucrados en casos relacionados con apuestas, lo que encendió las alarmas dentro de la liga.

En un memorando enviado a los equipos, la NBA explicó que estas decisiones buscan “promover una mayor comprensión y cumplimiento de las normas de apuestas de la liga”.

Cambios en la NBA

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con el reporte de lesiones, un factor clave tanto para la competencia deportiva como para el mercado de apuestas:

Excepto en el segundo partido de un back-to-back, los equipos deberán reenviar el informe de lesionados el mismo día del partido.

Para encuentros que comiencen a las 5:00 p.m. o antes, el reporte adicional se entregará entre 8:00 y 10:00 a.m.

Para partidos posteriores, se enviará entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Según la liga, esta medida busca aumentar la transparencia y reducir el valor de información confidencial que podría ser filtrada a apostadores.

El caso de Rozier es citado internamente como ejemplo del riesgo: el jugador está acusado de haber informado a terceros que abandonaría anticipadamente un partido en marzo de 2023, lo que permitió apuestas exitosas en mercados de rendimiento individual (prop bets).

La NBA informó a las franquicias que inició una revisión integral de sus políticas.



1️⃣ Vuelve a analizar el tanking: evalúa posibles cambios en la lotería del Draft, en las protecciones de picks y en otros mecanismos para desalentar perder a propósito.



2️⃣ Presiona a las casas…

Acciones adicionales

La NBA también anunció una serie de acciones adicionales:

Más instancias de formación durante la temporada para educar a jugadores, entrenadores y personal sobre las reglas de apuestas.

Nuevas medidas de cumplimiento para personas externas a los equipos que tengan acceso a información confidencial.

Una actualización del Código de Conducta de los Aficionados, con el objetivo de proteger a jugadores y entrenadores del acoso y amenazas vinculadas a apuestas deportivas.

La liga adelantó que impulsará protecciones legales más sólidas a nivel estatal y federal para combatir este tipo de comportamientos.

