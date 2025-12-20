Subastan zapatillas de Kobe Bryant por $10 millones de dólares

Un par de zapatillas de Kobe Bryant se subastaron este viernes por $10 millones de dólares en la plataforma Joopiter.

Las zapatillas las utilizó Bryant en solo un partido de Navidad de la temporada 2010-2011 ante el Miami Heat de LeBron James y Dwyane Wade.

Bryant utilizó el modelo Nike Kobe 6 ‘Grinch’, botines que solo usó en ese partido que perdió ante el Heat.

Kobe Bryant’s autographed game-worn

‘Grinch’ Nike Kobe 6 from the Lakers vs Heat Christmas Day 2010 game are up for sale at @joopiteronline 😳🔥 pic.twitter.com/pRIDdMu88U — Nice Kicks (@nicekicks) December 12, 2025

El calzado, de color verde y con escamas, originalmente provocó que fuera conocido como ‘Green Mamba’ por el apodo del jugador, pero su estreno en Navidad dio lugar al sobrenombre coloquial de ‘Grinch’, popular en la época decembrina y conocido por la película del actor Jim Carrey.

El precio mínimo de subasta de estos artículos es de mínimo $10 millones de dólares, de acuerdo a Caitlin Donovan, propietaria de la plataforma Joopiter.

Las zapatillas, que están autografiadas, fueron exhibidas esta semana junto a otros coleccionables de Bryant en un local de Beverly Hills (California), a la vista de posibles interesados.

Bryant anotó 17 puntos en su única aparición con estas zapatillas, en un partido que sus Lakers perdieron 80-96 contra los Heat de James, Dwyane Wade y Chris Bosh en el Staples Center (ahora Crypto.com Arena).

Tarjeta de Kobe Bryant, artículo más caro en la historia de las subastas

El pasado agosto, un cromo firmado por Bryant y Michael Jordan fue subastado por más de 12,9 millones de dólares por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

Kobe Bryant jugó 20 temporadas con los Lakers. Promedió 25.0 puntos, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias en 1,346 partidos de temporada regular.

Fue seleccionado para 18 Juegos de las Estrellas. Ganó un premio al Jugador Más Valioso (MVP), dos premios al MVP de las Finales y cinco campeonatos de la NBA. Fue incluido en el Salón de la Fama en 2020.

