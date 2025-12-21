Autoridades buscan a dos hombres tras encontrar un barco pesquero vacío en Florida

Autoridades en Florida mantienen un despliegue de emergencia para localizar a dos pescadores, identificados como Randall Spivey, de 57 años, y Brandon Billmaier de 33. La búsqueda se activó tras el hallazgo de su embarcación vacía en aguas del Golfo de México.

Los dos hombres partieron el viernes por la mañana desde la costa de Fort Myers con planes de regresar por la tarde. Ante la falta de contacto y el retraso en su llegada, la familia notificó a las autoridades a las 7:30 p.m. de ese mismo día.

Cerca de las 11:00 p.m., la Guardia Costera inició el rastreo aéreo con un helicóptero. A la 1:30 a.m. del sábado, las unidades de rescate localizaron el barco de los pescadores a unas 70 millas de la costa, pero los hombres no estaban a bordo.

Estado de la embarcación y rescate

El especialista en asuntos públicos del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, Riley Perkofski, confirmó a Fox News que el navío presentaba una particularidad al momento de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

“El barco estaba en marcha”, declaró Perkofski. “Enviamos a un nadador, y luego este desplegó el ancla del barco para que no se moviera”.

Descripción de los desaparecidos

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, dio los datos físicos para facilitar la identificación de ambos sujetos. Spivey mide 1,85 metros de altura, tiene cabello castaño y ojos marrones; fue visto por última vez con pantalones caqui y camisa oscura. Por su parte, Billmaier mide 1,88 metros, tiene cabello rojizo y ojos marrones, aunque no se dispone de una descripción de su vestimenta.

“Tenemos que encontrarlos. Por favor. Por favor, por favor, encuéntrenlos”, manifestó Tricia Spivey, esposa de Randall, a WBBH-TV. “Son personas increíbles. Es decir, no sé, solo… solo lo necesito de vuelta. Necesita volver con nosotros”.

La Guardia Costera lidera las operaciones actuales y solicita a cualquier persona que posea información relevante comunicarse con el Sector San Petersburgo al teléfono 866-881-1392. Los familiares pidieron públicamente el apoyo de voluntarios que puedan sumarse a las labores de búsqueda en la zona o mantener a los afectados en sus oraciones.

