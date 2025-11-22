Acusan a una mujer de Connecticut de tráfico sexual de menores y trabajo forzado

Una mujer de 42 años fue acusada en un tribunal federal de organizar una red de explotación sexual que involucró al menos a cinco menores, informó el miércoles la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut.

La acusada, Jamira Denise Myers, conocida como Chocolate, enfrenta cargos por tráfico sexual de menores, intento de tráfico sexual, trabajo forzado e intento de trabajo forzado, además de obstrucción de la aplicación de leyes contra el tráfico sexual.

Myers fue arrestada el 10 de octubre y permanece detenida.

Los cargos derivan de una investigación iniciada en julio pasado, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados alertó a la policía de New Haven sobre fotografías de una adolescente de 16 años publicadas en un portal utilizado para anunciar servicios sexuales.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes de Homeland Security Investigations descubrieron que Myers publicó anuncios que involucraban a la joven y a otras adolescentes de entre 14 y 17 años.

También habría coordinado encuentros con clientes, transportado a las menores a hoteles y alquilado habitaciones para las citas.

La investigación señala que, al inicio, Myers instruyó a las menores para robar dinero a los clientes y luego repartir el botín. Posteriormente, exigió a al menos una de ellas que participara en actos sexuales durante las reuniones.

Si es declarada culpable de los cargos más graves, la mujer podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

El fiscal federal David X. Sullivan recalcó que la denuncia presentada “es solo una acusación” y que Myers “se presume inocente” hasta que un tribunal determine lo contrario.

El caso sigue bajo investigación de HSI, con la colaboración de los departamentos de policía de New Haven y Watertown. Los fiscales federales adjuntos Angel M. Krull y Daniel P. Gordon están a cargo del proceso.

