Johnson & Johnson deberá pagar $65.5 millones tras veredicto por cáncer vinculado a talco

Un jurado del estado de Minnesota ordenó a Johnson & Johnson pagar $65.5 millones de dólares a una madre de tres hijos que aseguró que el uso prolongado del talco para bebés de la compañía contribuyó al desarrollo de su cáncer.



El fallo representa uno de los veredictos más elevados relacionados con asbesto en la historia del estado.

El jurado del Tribunal de Distrito del Condado de Ramsey determinó recientemente que la demandante, Anna Jean Houghton Carley, de 37 años, debía ser compensada tras ser diagnosticada con mesotelioma, un tipo de cáncer poco común que suele afectar el tejido que rodea los pulmones, de acuerdo con reportes de Associated Press y Minnesota Star Tribune.

Durante el juicio, que se extendió por 13 días, los abogados de Carley argumentaron que el talco para bebés de Johnson & Johnson la expuso al asbesto, un carcinógeno ampliamente reconocido, y que la empresa conocía el riesgo de contaminación del producto.

La defensa sostuvo que la familia nunca fue advertida sobre posibles peligros, incluso cuando el talco fue utilizado en su hijo.

Johnson & Johnson rechaza acusaciones

Por su parte, Johnson & Johnson negó las acusaciones. Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de la farmacéutica, afirmó ante el jurado que el talco para bebés es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer. Tras el fallo, la empresa reiteró que apelará el veredicto, al considerar que las demandas se basan en lo que calificó como “ciencia basura”.

Carley fue diagnosticada con cáncer a principios de este año y presentó la demanda en marzo. El producto específico de talco mencionado en el caso fue retirado del mercado estadounidense en 2020, aunque la compañía dejó de vender todos los polvos a base de talco a nivel mundial en 2023.

La indemnización otorgada es de carácter compensatorio y busca cubrir tanto las pérdidas económicas pasadas como los gastos médicos y daños futuros derivados de la enfermedad. Según el abogado de la demandante, Ben Braly, este fallo no solo busca una compensación económica, sino establecer responsabilidades. La firma legal aseguró que se trata del mayor veredicto por asbesto en Minnesota.

El caso se suma a una larga serie de litigios contra Johnson & Johnson por presunta presencia de asbesto en productos como Johnson’s Baby Powder y Shower to Shower, los cuales han sido vinculados tanto a cáncer de ovario como a mesotelioma. Esta misma semana, un jurado en Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres por un caso similar, fallo que la empresa también planea apelar.

