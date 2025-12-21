Seguridad Social: la brecha generacional se amplía ante el colapso financiero en 2033

A medida que el fondo de la Seguridad Social enfrenta un posible colapso en 2033, la Generación Z está pensando en mecanismos adicionales para planear su retiro y mantener un ingreso digno.

Sorpresivamente, muchos de estos jóvenes han declarado que prefieren soportar recortes a los beneficios actuales a pagar más impuestos para mantener el programa, revelando una creciente desconfianza en la efectividad que podría tener el ingreso por el Seguro Social en el futuro.

SI bien, actualmente el Seguro Social es un programa que la mayoría de los trabajadores estadounidenses espera recibir para un retiro tranquilo, pero en los próximos años puede colapsar, de acuerdo con las estimaciones financieras, debido a que el numero de beneficiarios aumentará en los próximos años y el número de jóvenes trabajadores que aportarán al fondo con sus impuestos se reducirá.

El colapso del modelo actual del Seguro Social

Por ello, los jóvenes están renuentes a pagar más impuestos para el Seguro Social, si el programa no les garantiza su propio beneficio en el futuro.

Las estimaciones financieras indican que los fondos fiduciarios del programa se agoten para 2033, con el modelo actual y el monto a otorgar se reducirá en aproximadamente una quinta parte, según el informe de los fideicomisarios del Seguro Social de 2025.

Si bien, el Seguro Social siempre ha pagado puntualmente las pensiones, en los próximos años los legisladores deben hacer algún ajuste para reforzar los fondos necesarios para mantener la solvencia del programa y mientras el tiempo avanza, la presión por resolver el problema aumenta también.

Estos mismos cálculos señalan que un trabajador actual tendría que desembolsar $2,600 adicionales en impuestos por año, para mantener los niveles actuales de beneficios. Sin embargo, no hay certeza de que este monto sea suficiente para mantener el pago garantizado cuando se jubilen.

Generación Z busca alternativas para formarse un ingreso digno

Ante esta incertidumbre, una encuesta del Cato Institute y YouGov arrojó que el 83% de los estadounidenses ve la Seguridad Social de manera positiva, pero ya alrededor del 70% espera recibir recortes de beneficios para el futuro y casi un tercio espera que el programa desaparezca cuando se jubilen.

Además, el 58% de los encuestados afirmó que los trabajadores más jóvenes reciben un trato peor que el que reciben los jubilados de hoy y el 62% dice que el Congreso “ha roto en gran medida sus promesas” en la gestión de la Seguridad Social.

Pero también hay un grave problema de falta de previsión, ya que el 49% dijo desconocer que sus impuestos sobre la nómina financian los beneficios de los jubilados actuales.

Otros datos interesantes señalan que el 77% se opone a recortar los beneficios de los jubilados actuales y futuros, así como a aumentar sus propios impuestos sobre la nómina en $1,300 dólares por año. En cambio, el 71% apoya la creación de una comisión no partidista para arreglar el financiamiento del Seguro Social.

Finalmente, los participantes de la encuesta de la Generación Z tenían ocho veces más probabilidades que los mayores de 65 años de estar a favor de recortar los beneficios para los jubilados actuales y futuros (47% versus 6%).

Los jóvenes estiman que el fondo fiduciario de la Seguridad Social para jubilados se volverá insolvente para 2033 por factores adicionales como un incremento en la expectativa de vida de las personas y la disminución de las tasas de fertilidad. Esto significa que habrá menos trabajadores nuevos generando ingresos fiscales para beneficios y un número cada vez mayor de jubilados solicitando pagos de Seguridad Social durante períodos más largos.

¿Qué medidas se pueden implementar para resolver la crisis del Seguro Social?

Entre las reformas propuestas para resolver la inminente insolvencia de abordar la crisis de insolvencia incluyen aumentar la edad de jubilación, pasar el modelo de retiro del actual Seguridad Social a un sistema de beneficios fijos o reducir el dinero que reciben los beneficiarios actuales.

Mientras el Congreso no logre resolver el problema, los beneficios de la Seguridad Social para los futuros jubilados podrían reducirse hasta 23% en menos de una década.

Al respecto, la encuesta del Instituto Cato reportó una importante división generacional sobre cómo abordar la solución al problema: La mayoría de los estadounidenses de 65 años o más dijeron que los cheques de pago del Seguro Social de los jubilados actuales deberían estar protegidos, aun cuando esto obligue s los trabajadores más jóvenes a pagar más impuestos.

En caso de prosperar esta propuesta, el Congreso tendría que aumentar inmediata y permanentemente los impuestos sobre la nómina en un 3.65%, a una tasa total del 16.05%, para cerrar el déficit de financiamiento de 75 años que tiene actualmente el Seguro Social, según estimaciones.

Quienes no están de acuerdo con esta medida son los menores de 30 años, pues consideran que no deberían verse obligados a pagar impuestos más altos, incluso si esto provoca que sus propios cheques en el futuro tengan beneficios más reducidos del Seguro Social.

“Para ser claros, los jóvenes y las personas mayores tienen niveles de conocimiento muy diferentes cuando se trata de la Seguridad Social“, dijo Emily Ekins, directora de encuestas del Cato Institute en entrevista con Fox News.

Las prioridades la pensar en un retiro digno

El estudio del Cato Institute arrojó que el 51% de los encuestados dijo que actualmente no está ahorrando para la jubilación.

De hechos, las personas jubiladas o cerca de esta edad, dijeron saber mucho más sobre el Seguro Social que la Generación Z y es hasta el momento en que se les informa sobre el programa del Seguro Social y la posibilidad de acceder a prestaciones recortadas en aproximadamente una cuarta parte a partir de 2033, la mayoría se opone a un posible aumento de impuestos anual de $1,300 dólares.

Solo apoyarían un pequeño aumento de entre $200 y $600 dólares al año, según Ekins.

Pero además, este aumento de impuestos no sería suficiente, pues otras estimaciones señalan hasta $2,600 dólares al año para mantener los niveles actuales. “Y eso ni siquiera garantiza tus beneficios”, dijo Ekins. “Eso solo garantiza los beneficios de otra persona”.

Los trabajadores jóvenes podrían tener que pagar hasta $100,000 dólares para salvar la Seguridad Social, estimó la experta.

Algunos mecanismos para complementar tus ingresos de jubilación

Para atajar este problema inminente, la directora ejecutiva de Senior Citizens League, Shannon Benton, recomienda comenzar temprano a ahorrar e invertir en cuentas de jubilación como 401(k)s o IRA:

Un 401(k) es una cuenta de jubilación que se ofrece a través de los empleadores, donde las contribuciones están exentas de impuestos. En algunos casos, los empleadores igualan las contribuciones de sus empleados, normalmente entre el 2% y el 4% del salario, generando un ingreso más que valioso. Si este es el caso, vale la pena maximizar las aportaciones al programa 401(k).

También existe la cuenta de jubilación individual (IRA), la cual, a diferencia de un 401(k), esta cuenta no está vinculada al empleador y brinda más flexibilidad en sus opciones de inversión.

Las contribuciones a estos programas normalmente son deducibles de impuestos y los fondos permanecen libres de impuestos hasta el retiro, cuando se gravan como ingresos.

