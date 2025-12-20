Seguro de auto en Costco: descubre si realmente ofrece buenos beneficios

Con los costos de un seguro promedio de auto por encima los $2,671 anuales para este mes de diciembre, existen otras alternativas que son mucho más accesibles o que cuentan con algunos beneficios adicionales que vale la pena considerar. Una de estas alternativas es Costco, que ofrece diferentes coberturas a través Connect, las cuales incluyen beneficios exclusivos que podrían transformar tu experiencia como conductor.

Curiosamente, mucha gente desconoce que este minorista solo ofrece productos al por mayor o populares combos de comida. Sin embargo, la cadena también ofrece servicios financieros de alta calidad, incluido el seguro de auto con beneficios especiales. Mientras que sus clientes que cuentan con una membresía ejecutiva pueden recibir ventajas todavía mayores mayores, incluyendo tarifas preferenciales y descuentos exclusivos.

La siguiente pregunta es: ¿vale la pena considerar uno de estos seguros? Las pólizas de Costco pueden ser una alternativa inteligente para lograr ahorros sin sacrificar cobertura o servicio.

De acuerdo con Bankrate el precio promedio para diciembre de 2025 de una póliza de cobertura amplia (full coverage) alcanzó los $2,671 dólares al año, o unos $223 mensuales; un incremento del 12% frente al año anterior.

Seguro de automóvil en Costco: datos clave

Los seguros de Costco son proporcionados por Connect, una compañía respaldada por American Family Insurance. De acuerdo con U.S. News. Esta alianza permite acceder a coberturas sólidas a precios competitivos, aunque con opciones limitadas de personalización, respecto a otras opciones.

Estas pólizas ofrecen coberturas como:

Responsabilidad civil, colisión y cobertura integral

Protección contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente (UM/UIM)

Protección contra lesiones personales (PIP) y cobertura de gastos médicos (MedPay)

Beneficios adicionales como: asistencia en carretera, reembolso por alquiler de auto y alojamiento tras un accidente.

Sin embargo, el seguro de auto de Costco no incluye coberturas como: viajes compartidos ni reemplazo de auto nuevo en todos los casos, ya que estas pólizas están diseñadas para ofrecer un enfoque simple y funcional, para personas que buscan una cobertura funcional, básica y sin complicaciones de trámites o costo.

Además, esta póliza está disponible en la mayoría de los estados de EE.UU., excepto Alaska, Maine, Dakota del Norte, Rhode Island, Virginia Occidental y Wyoming. Mientras que en el caso de Florida y California, Costco ya no ofrece nuevas pólizas. El principal requisito para contratarlo es que el solicitante tenga una cobertura vigente.

Aunque cualquier persona puede solicitar una cotización en línea para comparar precios.

¿Cuáles son las coberturas adicionales que ofrece el seguro de auto de Costco?

El seguro de auto de Costco cuenta con algunas coberturas opcionales que mejoran la protección al conductor, aunque su disponibilidad depende del estado donde se contrate. La mayoría de estas coberturas cuenta con un costo adicional, pero ofrecen apoyo en situaciones particulares en caso de un siniestro, que no está cubiertas por la cobertura básica.

Entre las coberturas adicionales más útiles se encuentran:

Seguro de auto de alquiler: cubre el gasto de renta de un vehículo hasta un monto diario establecido si tu auto sufre alguna falla o está declarado pérdida total por una causa cubierta

cubre el gasto de renta de un vehículo hasta un monto diario establecido si tu auto sufre alguna falla o está declarado pérdida total por una causa cubierta Cobertura de alojamiento en viajes: reembolsa los gastos de hospedaje y transporte si sufres un accidente a más de 100 millas de tu hogar y no puedes continuar tu viaje

reembolsa los gastos de hospedaje y transporte si sufres un accidente a más de 100 millas de tu hogar y no puedes continuar tu viaje Asistencia en carretera y remolque: ayuda si tu auto se avería, se poncha una llanta o te quedas sin combustible en tu viaje. Esta cobertura aplica para el servicio, aunque no los materiales, como una batería o líquidos

ayuda si tu auto se avería, se poncha una llanta o te quedas sin combustible en tu viaje. Esta cobertura aplica para el servicio, aunque no los materiales, como una batería o líquidos Además, quienes cuentan con una membresía ejecutiva de Costco podrían tener incluida la asistencia en carretera sin costo adicional; lo que convierte esta opción en una ventaja más dentro de los beneficios exclusivos que ofrece el minorista a sus socios conductores.

Ventajas y desventajas del seguro de auto de Costco

También, el seguro de auto de Costco ofrece varios beneficios exclusivos para miembros, como una serie de descuentos especiales disponibles en la mayoría de los estados, junto con rebajas adicionales por mantener un buen historial con tu vehículo, contar con un lugar fijo de estacionamiento o completar cursos de manejo defensivo.

Asimismo ofrece opciones adicionales como la exención del deducible en reparaciones de parabrisas, cobertura de gastos de viaje en caso de accidente, asistencia en carretera y la posibilidad de renovación de por vida para sus integrantes, sujeta a ciertas condiciones.

En cuanto a los aspectos negativos de estas pólizas, destaca que no cuenta con cobertura para viajes compartidos ni basada en el uso, lo que limita su flexibilidad frente a otros competidores. Además para poder contratarlo, primero debes contratar a membresía de Costco, lo que implica una membresía obligatoria.

Tampoco cuenta con una aplicación móvil para gestionar las pólizas y en cuanto a la atención a las reclamaciones, el número de quejas registradas por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro (NAIC, en inglés) supera el promedio nacional y el hecho de que el seguro no está disponible en todos los estados y ofrece pocos respaldos o complementos personalizables.

En conclusión, el seguro de auto de Costco puede ser una excelente opción para los miembros de esta minorista, cuando buscan un seguro básico y con un costo atractivo. Pero antes de contratarlo, es mejor solicitar varias cotizaciones para elegir a opción más adecuada para tus necesidades como conductor.

Sigue leyendo:

– Los estados más peligrosos para conducir en días feriados en EE.UU., según un estudio

– Descubre cómo instalar correctamente la silla de auto de tu hijo con asesoría virtual gratuita

– Costco en Navidad: qué pasará con todas sus tiendas el 25 de diciembre