Macy’s revela sus horarios de Nochebuena y Navidad

La recta final del año convierte a Macy’s en uno de los puntos clave para millones de consumidores en Estados Unidos, ya que puedes enconrar ropa de invierno, regalos de última hora, decoración navideña y fuertes descuentos hacen que la tienda departamental sea una parada casi obligada en diciembre.

Sin embargo, antes de salir de casa, es fundamental conocer los horarios de Macy’s durante Navidad y Nochebuena 2025, ya que presentan cambios importantes.

De acuerdo con el patrón que la cadena ha mantenido en años anteriores, la mayoría de las tiendas Macy’s abrirán el martes 24 de diciembre, aunque con cierre anticipado.

Horario de cierre en Macy’s

Todo apunta a que las sucursales bajarán sus cortinas alrededor de las 6:00 de la tarde, por lo que se recomienda planificar las compras con tiempo para evitar contratiempos.

En el caso de quienes realizaron pedidos en línea con opción de recoger en tienda, la recomendación es acudir antes de las 3:00 p.m. del mismo 24 de diciembre, ya que después de ese horario no se garantiza la entrega del producto.

Para el miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad, la situación es distinta: todas las tiendas físicas de Macy’s permanecerán cerradas. No obstante, el comercio electrónico seguirá funcionando con normalidad, ya que el sitio web opera las 24 horas del día, incluso durante los feriados.

Descuentos y ofertas de Macy’s

Además de los horarios especiales, Macy’s se mantiene como uno de los grandes atractivos del cierre de año gracias a sus promociones. Durante diciembre de 2025, los clientes pueden encontrar rebajas significativas en múltiples categorías, desde moda hasta artículos para el hogar.

Las ofertas incluyen descuentos de hasta 60% en ropa de invierno, especialmente en abrigos y prendas para toda la familia.

El calzado también destaca, con rebajas que alcanzan el 75% en modelos seleccionados para mujer y hasta 65% en botas y botines.

En decoración navideña, los precios pueden reducirse hasta en un 70%, mientras que electrodomésticos, muebles y artículos de cocina presentan descuentos de entre 60% y 72%, dependiendo de la marca.

Consejos clave para comprar en Macy’s sin contratiempos

Hacer compras en plena temporada navideña requiere algo de estrategia. Los expertos recomiendan acudir a tienda en las primeras horas del día, cuando hay menos afluencia de clientes. También es útil aprovechar la aplicación oficial de Macy’s, que suele ofrecer cupones exclusivos y alertas de liquidación. Finalmente, estar atento a los eventos de descuentos relámpago puede marcar la diferencia en el ahorro final.

Con estos datos en mente, los compradores podrán organizar mejor sus visitas y aprovechar al máximo las ofertas y horarios especiales de Macy’s en Navidad 2025, evitando prisas innecesarias en uno de los momentos más concurridos del año.

