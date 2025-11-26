Carrusel navideño de 2 pisos llega a Greeley Square y promete convertirse en la nueva tradición de Midtown

Para muchos neoyorquinos, el inicio de la temporada navideña tiene un punto de referencia claro: las historias y recuerdos que nacen en torno a Herald Square.

Mirar “Miracle on 34th Street” cada año, viajar en el F Train rumbo a Macy’s y atravesar Santaland es, para innumerables familias, un rito heredado que se repite generación tras generación. Entre multitudes, luces y decoraciones, las festividades encuentran un hogar particular en este rincón de Manhattan.

Este 2025, un nuevo capítulo se suma a ese mapa emocional de la ciudad. Por primera vez, un carrusel navideño de 2 pisos se instaló en Greeley Square, incorporándose al paisaje festivo de Midtown y abriendo la puerta a una tradición que seguramente será adoptada por la nueva generación de niños de Nueva York.

Un carrusel de 2 niveles en el corazón de la ciudad

Organizado por la 34th Street Partnership, el Christmas Carousel es ya un atractivo único en la ciudad. Ubicado entre 33rd Street y Broadway, a pocos pasos de Herald Square Park y la icónica tienda Macy’s, este carrusel iluminado ofrecerá vistas de 360° a las luces y decoraciones que se extienden a lo largo de Broadway.

El carrusel funcionará desde 21 de noviembre al 6 de enero de 2026, todos los días de las 10 a las 22 horas (ET). Los boletos tienen un costo de $7 dólares por persona, y los niños deberán medir al menos 42 pulgadas (un poco más de un metro) para subir solos. Los más pequeños pueden montar acompañados de un adulto, quien podrá permanecer de pie durante el recorrido sin costo adicional (un adulto por niño).

Quienes deseen evitar filas podrán comprar boletos en línea y dirigirse directamente al área de abordaje. Sin embargo, cada viaje requiere salir y volver a ingresar, incluso si se compraron varios boletos. En caso de lluvia ligera, el carrusel permanecerá abierto, pero podría cerrar temporalmente ante condiciones climatológicas más severas. Antes de visitarlo, se recomienda revisar las actualizaciones oficiales.

Macy’s Holiday Square y el regreso de los mercados festivos

Mientras el carrusel debuta en Greeley Square, Macy’s vuelve a encender su espíritu de temporada con el regreso de Macy’s Holiday Square, un mercado interior ubicado en el nivel inferior de la tienda de Herald Square. Este espacio funciona como un “todo en uno” festivo para encontrar regalos, antojos y artículos especiales.

Más de 30 vendedores participan este año, ofreciendo una mezcla de productos que incluyen bubble tea de Tea and Milk, donas de Donut Plant, chocolates de No Chewing Allowed!, cupcakes de Cup Sakes, así como decoraciones, joyería y accesorios de marcas como Uncommon Goods, Feste y Little Words Project. El mercado estará abierto hasta el 3 de enero de 2026.

En el exterior, el mercado al aire libre organizado por Urbanspace ya está operando sobre Broadway entre las calles 35 y 36. A partir del 3 de diciembre, el mercado se reubicará temporalmente entre las calles 32–33 y 34–35, manteniendo su oferta de artículos artesanales y alimentos preparados por vendedores como Breezy Hill Orchard, Doughnuttery, Gabriella Cabellos, Meza Studios y otros comercios locales.

Un día navideño perfecto termina en Santaland

Para quienes visiten el carrusel, la experiencia estaría incompleta sin una parada en Macy’s Santaland, una de las tradiciones navideñas más antiguas de Estados Unidos, activa desde 1862. Subir al 8° piso de la histórica tienda de Herald Square es acceder a un mundo inmersivo lleno de árboles nevados, figuras festivas, trenes a escala y aldeas invernales meticulosamente diseñadas. Todo está pensado para despertar la imaginación de los más pequeños y activar la nostalgia de los adultos.

El recorrido, que puede incluir apariciones especiales de personajes como Rudolph, tiene guiños reconocibles para niños mayores y adultos que han visto la película “Elf”. La música y las luces refuerzan la experiencia envolvente, ideal para quienes buscan fotografías familiares y el tradicional encuentro con Santa Claus.

Eso sí, se recomienda planificar el día con anticipación: el recorrido puede requerir caminatas y tiempos de espera, particularmente durante los fines de semana y en las fechas más cercanas a Navidad. Comer antes de entrar en la fila para ver a Santa suele ser una decisión estratégica.

En conclusión, con el lanzamiento del carrusel de dos pisos, el regreso de los mercados en Macy’s y las atracciones clásicas como Santaland, Midtown consolida su posición como uno de los epicentros navideños más vibrantes de la ciudad. Para familias locales, visitantes y turistas, la zona ofrece una combinación de tradición, novedades y experiencias inmersivas que capturan el espíritu festivo de Nueva York.

