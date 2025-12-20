Decoración comestible exprés: el arbolito de fresas que triunfa en Navidad

El árbol de Navidad elaborado con fresas se ha convertido en un clásico de la temporada decembrina. Es sencillo de hacer, requiere pocos ingredientes y su secreto reside en la organización y la precisión en la colocación de las fresas.

Los expertos afirman que en esta temporada se incrementa la búsqueda de ideas para decorar la mesa navideña, destacando el arbolito o torre de fresas por ser fácil, barato y estéticamente llamativo. Se arma en diez minutos y es una forma de presentar la comida convertida en decoración.

Esta es la perfecta Decoración Comestible Exprés, garantizando un impacto visual máximo con mínimo esfuerzo.

Ingredientes

1 cono de espuma de poliestireno (Styrofoam) o cartón (aproximadamente 25-30 cm de altura) – La estructura base .

de espuma de poliestireno (Styrofoam) o cartón (aproximadamente 25-30 cm de altura) – . 1 a 1.5 kg de Fresas frescas – Elige las que tengan un tamaño similar.

– Elige las que tengan un tamaño similar. 1 manojo grande de Menta fresca – Solo utilizaremos las hojas.

– Solo utilizaremos las hojas. Palillos de madera – Una buena cantidad para la fijación.

– Una buena cantidad para la fijación. Azúcar glas (opcional) – Para simular la “nieve”.

– Para simular la “nieve”. 1 Kiwi o estrella de fruta – Para la punta del árbol.

Modo de Preparación

Preparación Inicial

Lo primero que debemos hacer es escoger las fresas, que estén frescas y sin ningún tipo de magulladura.

Luego se deben higienizar para retirar cualquier suciedad. Esto también aplica para las hojas de menta.

Sécalas completamente. Este paso es crucial antes de iniciar el armado.

2. Montaje de la Base

Para hacer la base, forra el cono con papel de aluminio o papel film para asegurar la higiene.

Colócalo sobre la bandeja o plato donde lo servirás.

Comienza el armado por la parte más ancha, la base, colocando los palillos de madera hasta la mitad, dejando la punta hacia afuera.

3. Colocación de las Fresas y la Menta

Una vez insertados los palillos en el cono, inserta una fresa por su base.

Cuida que estén muy juntas para no dejar huecos.

Es importante que alternes la posición de las fresas en cada fila (como ladrillos) para rellenar los huecos de la fila inferior.

Lo ideal es usar las fresas más grandes para la base y las más pequeñas para la parte superior del árbol.

Inserta las hojas de menta fresca en los espacios y fíjalas con ayuda de palillos pequeños.

4. Toques Finales y Presentación

En la parte superior del cono, coloca un palillo y la estrella hecha con fruta. El kiwi da un contraste interesante con el rojo de las fresas y el verde más oscuro de las hojas de menta. Puedes colocar la fruta de tu preferencia.

Para recrear más el ambiente navideño, crea el Efecto Nieve justo antes de servir: usa un colador fino para espolvorear una capa generosa de azúcar pulverizada sobre todo el árbol.

