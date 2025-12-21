Régimen de Maduro cataloga de “robo” la incautación de un nuevo buque petrolero

El régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado oficial este sábado para rechazar la interceptación de un nuevo buque cargado con petróleo venezolano en aguas del mar Caribe.

La administración chavista calificó el suceso como un “robo y secuestro” de una embarcación privada, lo que representó el segundo incidente de esta naturaleza en menos de dos semanas, informó la agencia EFE.

Desde la capital venezolana, Maduro tildó la operación estadounidense como un acto de “piratería” y alertó sobre la “desaparición forzada” de quienes integraban la tripulación. Las autoridades venezolanas aseguraron que “estos actos no quedarán impunes” y anunciaron el inicio de gestiones internacionales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros entes multilaterales.

El régimen chavista afirmó que en su declaración que “el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado”, y añadió que los responsables “responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder”.

La Casa Blanca confirma la incautación

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó la ejecución de la maniobra a través de la red social X. Noem detalló que la Guardia Costera, apoyada por el Departamento de Guerra, interceptó la nave en una operación realizada al amanecer del 20 de diciembre.

“En una operación al amanecer de hoy, 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela”, señaló Noem. La funcionaria sostuvo que el país “continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región” y sentenció: “Los encontraremos y los detendremos”.

¿Qué se sabe del buque interceptado?

Informes de medios como The New York Times identificaron al navío bajo el nombre de Centuries. Según fuentes de la industria y funcionarios norteamericanos, el barco pertenecería a una compañía con sede en China y no figuraba previamente en las listas de sanciones. Este evento ocurre tras la reciente incautación del buque Skipper por órdenes de la administración de Donald Trump.

En respuesta a la presión de Washington, el canciller venezolano Yván Gil informó sobre un contacto con Irán, nación que ofreció cooperación para enfrentar lo que denominan “terrorismo internacional”. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de urgencia para el próximo martes 23 de diciembre con el fin de abordar la crisis.

