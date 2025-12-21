Wells Fargo pagará $33 millones por demanda colectiva: quiénes califican y cómo reclamar el dinero

Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acordó pagar $33 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con supuestos esquemas de facturación engañosos que afectaron a miles de consumidores durante más de una década.

De acuerdo con la acusación, la institución financiera habría facilitado operaciones bancarias a las empresas Apex, Triangle y Tarr, permitiendo la apertura de cuentas y la transferencia de millones de dólares.

Estas compañías habrían inscrito a clientes en suscripciones mensuales no autorizadas de productos de salud, cuidado personal y belleza, muchas veces presentadas como “pruebas gratuitas”.

Aunque Wells Fargo no admitió responsabilidad legal, el acuerdo busca compensar a los consumidores afectados y poner fin al litigio sin prolongar el proceso judicial.

¿Quiénes pueden recibir un pago del acuerdo?

El universo de beneficiarios es amplio, ya que el esquema habría estado activo desde 2009 hasta la actualidad. Puedes ser elegible si fuiste inscrito en cobros recurrentes vinculados a empresas asociadas a los grupos Tarr, Triangle o Apex, especialmente en cargos relacionados con cigarrillos electrónicos, suplementos dietéticos o productos de belleza.

Un punto clave es que no debes haber recibido previamente un reembolso por estos mismos cargos a través de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ya que eso te excluiría automáticamente del pago.

Cómo reclamar el dinero del acuerdo de Wells Fargo

Para recibir una compensación, es obligatorio presentar un formulario de reclamación antes de la fecha límite. El proceso se realiza a través del sitio web oficial del acuerdo, donde deberás completar la solicitud en línea o descargarla para enviarla por correo postal.

Si deseas optar a un pago mayor a 20 dólares, será necesario adjuntar documentación que respalde tus pérdidas. Se aceptan estados de cuenta bancarios, cargos en tarjetas de crédito o débito, así como correos electrónicos de confirmación o recibos de compra. Quienes no presenten pruebas también pueden recibir dinero, aunque el monto será menor.

Fechas clave que no debes perder de vista

El 4 de marzo de 2026 es el último día para enviar el formulario de reclamo. Un día después, vence el plazo para solicitar la exclusión del acuerdo o presentar objeciones. Finalmente, el 26 de marzo se llevará a cabo la audiencia de aprobación final, donde se validará el proceso de pagos.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

El monto final no es fijo y dependerá de dos factores principales: el número total de personas que presenten reclamos válidos y si entregas o no documentación que pruebe tus cargos.

Quienes presenten pruebas recibirán una parte proporcional del fondo, basada en el total de pérdidas demostradas. En cambio, quienes no adjunten documentos podrán acceder a un pago único de hasta 20 dólares, aunque esta cantidad podría reducirse si la demanda supera los fondos disponibles.

Este acuerdo representa una oportunidad para que los consumidores afectados por cargos no autorizados recuperen parte de su dinero, siempre y cuando completen el proceso dentro de los plazos establecidos.

