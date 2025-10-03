Wells Fargo cambia sus tarifas: ¿Cómo evitar cargos mensuales y obtener hasta $200 en efectivo?

A partir del 29 de noviembre, el banco Wells Fargo anunció nuevos ajustes en sus diferentes productos, entre ellos una nueva tarifa mensual de $15 para cuentas Everyday Checking, así como una bonificación de hasta $200 en efectivo al solicitar una tarjeta de crédito.

Actualmente, los consumidores de la cuenta Everyday Checking ya pagan un costo de servicio mensual de $10 cuando no cumplen con criterios de elegibilidad. A partir del 29 de noviembre, este cargo subirá a $15. El incremento será automático y se aplicará a todos los períodos de facturación que comiencen en esa fecha o en los días subsecuentes.

“A partir de los períodos de tarifas que comiencen a partir del 25 de octubre de 2025, su cuenta tendrá formas nuevas y diferentes de evitar la tarifa de servicio mensual que seguirá siendo aplicable después del aumento de la tarifa”, explicó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

Este cambio refleja la tendencia de las entidades financieras de incrementar sus comisiones para cubrir mayores costos operativos y mantener la calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes.

Aunque el incremento parece menor, en realidad será de $60 dólares adicionales por año, por lo que las personas que manejan varios productos financieros, este ajuste puede convertirse en un adicional para la planificación mensual y anual de gastos.

Mientras que personas que tienen coberturas adicionales, como los titulares de la cuenta Select, reciben beneficios como: servicios prioritarios y asesoría financiera personalizada, ahora tendrán que pagar más por estas coberturas.

¿Cómo evitar el cargo mensual de servicio en cuentas de Wells Fargo?

Actualmente, existen cuatro formas de que los clientes con cuentas Everyday Checking pueden evitar este cargo mensual por servicio:

Realizar un depósito electrónico cada período de tarifa por un valor de $500 o más

Mantener un saldo diario mínimo de $500 durante todo el mes

Tener entre 17 y 24 años de edad y ser titular de la cuenta

Recibir un depósito directo militar no civil del Programa Bancario Militar Mundial de Wells Fargo

A partir del 25 de octubre, habrá una actualización a estas excepciones:

El saldo mínimo diario se incrementará a $1,500 y se incluye un nuevo criterio de tener $5,000 o más en saldos de depósito o inversión. El banco indica que para cumplir con este nuevo requisito, considerará si “en el último día de cada período de tarifa, los saldos en las cuentas elegibles” suman esa cantidad o más.

Si tienes alguna duda, puedes revisar la sección ‘Resumen de tarifas de servicio mensual de los estados de cuenta de los titulares de cuentas de cheques Everyday Checking’.

Otras alternativas para asimilar este cambio en las comisiones bancarias

En caso de que tu cuenta bancaria incluya un nuevo cargo que no tenía considerado, los expertos recomiendan:

Revisar los estados de cuenta y confirmar desde qué fecha se aplicará la nueva tarifa, para evitarlos

Analizar otras cuentas bancarias de menor costo que se adapten a tus necesidades

Aprovechar al máximo los beneficios exclusivos de tu cuenta, en caso de que decidas conservarla

Incluir la tarifa en el presupuesto mensual para evitar un impacto inesperado en tus finanzas mensuales

¿Cómo recibir $200 en efectivo con Wells Fargo?

El banco también sigue ofreciendo a los consumidores $200 en efectivo gratis este mes, como parte de un bono de inscripción para la tarjeta Wells Fargo Active Cash.

Para recibirlo, quienes obtengan la tarjeta de crédito deberán gastar al menos $500 en los primeros tres meses de activarla, para recibir este bono el banco te entregará $200 como crédito en tu estado de cuenta a partir del cuarto mes.

Se trata de una oferta razonable, ya que otras tarjetas ofrecen una bonificación similar, pero a partir de cantidades más elevadas, de $3,000 dólares o más.

Si planeas con anticipación, puedes aprovechar esta bonificación de $200 en efectivo gratis. Por ejemplo, si ya tienes dinero reservado para una compra de $500 o más, puedes depositarlo en tu tarjeta Wells Fargo Active Cash, pagarla inmediatamente y asegurar el bono.

Si no tienes cuenta con Wells Fargo, hay otras tarjetas de crédito con promociones similares: Chase Bank, ofrece $200, junto con un reembolso en efectivo del 1,5% en todas las compras a ciertos clientes.

