15 juguetes que Amazon te entrega antes de Navidad: todos por menos de $50
Te compartimos una lista de 15 regalos navideños accesibles y prácticos para resolver compras de último minuto en Amazon
¿Se te hizo tarde para comprar el regalo de Navidad para tus niños? No estás solo. Afortunadamente, tiendas como Amazon preparan su catálogo de “último minuto”, que incluye todo tipo de juguetes por menos de $50 dólares.
Te compartimos una lista de ofertas vigentes, con regalos populares que suelen encontrarse por debajo de los $25 o cerca de ese rango, ideales para resolver compras navideñas sin complicaciones. Lo mejor de todo: ¡Amazon te los entrega antes de Navidad!
15 juguetes de “último minuto” en Amazon y por menos de $25
- Bloques magnéticos de construcción (PicassoTiles)
Set de 100 piezas que permite crear figuras en 3D, fomenta la creatividad y el pensamiento espacial en niños y niñas. – Precio: $39.99
- Juguete interactivo Bitzee de Harry Potter (Wizarding World)
Mascota digital con 20 personajes que reaccionan al tacto, pensada como regalo compacto para fans de la saga. – Precio: $25.30
- Juego de dentista Super Smile (Melissa & Doug)
Juego de simulación con dientes y accesorios dentales que promueve el juego imaginativo. – Precio: $15.34
- Kit de ciencia mágica con más de 100 experimentos (National Geographic)
Incluye actividades científicas y trucos de magia orientados al aprendizaje STEM. – Precio: $29.99
- Mi primer escúter infantil
Diseñado para niños pequeños, ayuda a desarrollar equilibrio y coordinación. – Precio: $36.38
- Laberinto de gravedad, juego de lógica 8+ (ThinkFun)
Rompecabezas en 3D que estimula el razonamiento y la resolución de problemas. – Precio: $24.72
- ¿Adivina Quién? versión juego de cartas (Winning Moves)
Adaptación portátil del clásico juego de preguntas, ideal para viajes. – Precio: $14.48
- Burger Truck, set de construcción (LEGO City)
Incluye camión de hamburguesas, minifigura y accesorios para juego creativo. – Precio: $15.99
- Zingo!, juego de bingo educativo (ThinkFun)
Versión dinámica del bingo que refuerza vocabulario y asociación de palabras. – Precio: $21.71
- Avión de madera magnético, compañeros de viaje (Tegu)
Juguete compacto con piezas imantadas, pensado para llevar fuera de casa. – Precio: $24.24
- Caja de aprendizaje sorpresa para bebés (Ms. Rachel)
Incluye juguetes sensoriales y actividades adaptadas a niños de 0 a 2 años. – Precio: $20.99
- Microscopio infantil con aumento hasta 400x (National Geographic)
Kit científico para introducir a los niños en la observación microscópica. – Precio: $39.99
- Monopoly Harry Potter Edition (Hasbro Gaming)
Versión temática del clásico juego de mesa ambientada en Hogwarts. – Precio: $22.49
- Juego Jenga clásico
Bloques de madera para construir y retirar por turnos, apto para todas las edades. – Precio: $19.99
- Muñeco educativo para aprender a vestir, Bluey
Juguete de felpa con botones, cremalleras y hebillas que refuerza habilidades motoras. – Precio: $14.97