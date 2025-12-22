Daniel Alves invierte en club de Portugal y evalúa volver a jugar en 2026

Daniel Alves realizó una primera inversión para adquirir el 50% del Sporting Clube de São João de Ver, equipo que milita en la tercera división del fútbol portugués. De acuerdo con información obtenida por ESPN, el acuerdo contempla la compra del porcentaje restante una vez finalice la temporada 2025/26, según lo pactado entre las partes involucradas.

Cuando complete la adquisición total del club del norte de Portugal, el exfutbolista brasileño habrá desembolsado cerca de un millón de euros, cifra que no incluye los gastos operativos relacionados con personal e infraestructura.

Además de su rol como inversor, Alves evalúa la posibilidad de volver a competir oficialmente como jugador durante un período de al menos seis meses, entre enero y junio de 2026. Por ahora, esa opción continúa en fase de análisis.

El exlateral derecho no juega de manera profesional desde enero de 2023, cuando fue imputado y posteriormente detenido en España por un caso de agresión sexual. A sus 42 años, Alves busca cerrar su carrera deportiva dentro del campo de juego.

En marzo pasado, el Tribunal de Justicia de Cataluña absolvió al exjugador de forma unánime, al considerar que el testimonio de la denunciante no era suficiente para sostener la condena. Alves había sido sentenciado en febrero de 2024 a cuatro años y medio de prisión, tras una acusación presentada por una mujer de 23 años, quien afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

Luego de permanecer 14 meses en prisión preventiva, Alves obtuvo la libertad bajo fianza el 25 de marzo de 2024, tras pagar un millón de euros. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia al determinar la insuficiencia de pruebas, una decisión que derivó en su absolución definitiva.

Desde su salida de prisión, ha estado vinculado al fútbol desde un rol más discreto, especialmente en Europa, actuando como intermediario y con la intención de prepararse para una futura carrera como entrenador.

